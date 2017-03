Cướp tàu vì chủ tàu không cho mượn tiền

Theo điều tra ban đầu, cách đây ba tháng, ông Võ Luận (chủ tàu cá BV-6605.TS, ngụ huyện Xuyên Mộc) phải ghé cảng Bến Đầm sửa chữa tàu bị hỏng. Lúc này, một số bạn ghe trên tàu ông Luận gồm Hùng, Cường, Hoàng Văn Phước cùng hai người nữa tổ chức ăn nhậu.

Sau đó, do không đủ tiền để trả nên Hùng, Phước về tàu hỏi mượn tiền ông Luận và ông Luận từ chối. Vì vậy giữa hai bên xảy ra cãi vã. Nhóm của Hùng dùng dao, xà beng đập phá tàu rồi dùng dao đuổi chém khiến ông Luận phải bỏ chạy. Ông Luận cùng một bạn ghe buộc phải nhảy khỏi tàu do bị nhóm của Hùng tiếp tục đuổi chém. May mắn, ông Luận được người dân cứu vớt. Lát sau, Cường chặt dây neo, Hùng cho máy chạy, lái tàu đi. Các đối tượng đưa tàu vào bờ biển tỉnh Trà Vinh, sau đó con tàu bị sóng lớn đánh hỏng nặng. Hùng, Cường bỏ tàu chạy trốn cho đến nay.

T.KHÁNH