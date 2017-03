Xót vì mất đôi bông tai bằng… vàng giả mà cụ đã mua ở chợ gần 40.000 đồng, cụ đã đi trình báo công an. Hiện Công an Phù Cát đang truy tìm chân tướng kẻ cướp không may này.

ANH KIM