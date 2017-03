Cướp xe, đâm người đi đường

(PL)- Ngày 7-10, Công an phường Lái Thiêu cho biết đã chuyển giao Nguyễn Minh Trung (quê Bến Lức, Long An) sang cơ quan điều tra thị xã Thuận An (Bình Dương) để xử lý hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Sáng 5-10, Trung đến khu phố Chợ, phường Lái Thiêu phát hiện một xe máy của người dân để hớ hênh bên đường, trên xe vẫn còn chìa khóa. Trung liền nhảy lên xe nổ máy bỏ chạy, lúc này người dân phát hiện nên tổ chức truy đuổi. Bị truy đuổi gắt gao, Trung quẳng lại xe, chạy bộ vào chợ Lái Thiêu lấy được bốn con dao rồi chạy ra đường. Nhìn thấy một thanh niên chạy xe máy ngang qua, Trung lao tới đâm một nhát vào bụng người này rồi nhảy lên xe khống chế, buộc nạn nhân chở Trung thoát thân. Sau khi chạy được khoảng 500 m thì Trung bị người dân đuổi kịp, bắt giữ giao công an. Trung khai nhận do bản thân đã bị nghiện ma túy nên tìm cách trộm cắp tài sản, bán lấy tiền để hút chích. XUÂN LƯƠNG