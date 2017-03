Cướp xe vi phạm ra khỏi khu tạm giữ

(PL)- Công ty TNHH Nam Hải (ký hợp đồng trông giữ xe vi phạm cho Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa có đơn gửi công an tố cáo một nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công bảo vệ công ty để “cướp” xe ô tô vi phạm do CSGT quận Hồng Bàng gửi vào sáng 20-6.

Trước đó, CSGT quận Hồng Bàng phát hiện một thanh niên điều khiển xe ô tô (biển số 16A-011.27) không giấy tờ nên đã lập biên bản và yêu cầu đưa xe về bãi trông giữ xe vi phạm. Sau khi CSGT rời khỏi bãi giữ xe, người thanh niên này quay lại mở cửa đánh xe vi phạm ra khỏi bãi khiến bảo vệ và thủ kho của Công ty Nam Hải không thể ngăn cản. Ít phút sau, một nhóm thanh niên mang hung khí tới tấn công bảo vệ và thủ kho của công ty. Hậu quả, bảo vệ Đặng Viết Lương bị đâm thủng phổi. Được biết người điều khiển xe vi phạm rồi cướp xe ra khỏi bãi là THN, con trai một đại gia kinh doanh khách sạn trên địa bàn quận Hồng Bàng. H.HOÀNG