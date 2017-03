Cướp xong lại lên lớp học làm thầy

Sau khi gây án trót lọt, Bình đến trường như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 4-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình, 20 tuổi, là sinh viên khoa Toán - Lý, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.

Khi biết tin Nguyễn Văn Bình bị bắt vì hành vi cướp giật, không chỉ bố mẹ cậu ta, mà tất thảy bạn bè, thày cô giáo trong trường và cả những người hàng xóm với gia đình Bình đều thấy quá bất ngờ. Bởi lâu nay trong mắt mọi người, Bình là một sinh viên hiền lành, chăm chỉ.

Sinh ra trong một gia đình nền nếp, bố mẹ đều là cán bộ Nhà nước, có anh trai thành đạt, bản thân Bình cũng là sinh viên sư phạm được gia đình kỳ vọng, vậy mà không hiểu sao cậu ta như vậy? Khi Bình bị bắt, người mẹ đau đớn khóc ngất. Bà bảo: "Gần đây thấy sáng nào nó cũng bảo phải đi học sớm, chưa 6h sáng nó đã dắt xe ra khỏi nhà. Sợ con vất vả, tôi đều dậy nấu nướng giục con ăn uống đầy đủ. Không ngờ, đó lại là thời điểm nó đi cướp giật!…".

Trong đơn trình báo gửi Cơ quan CSĐT, Công an TP Bắc Ninh, chị Đặng Thuỳ Trang, là sinh viên trường Cao đẳng Việt Nhật cho biết, vào lúc 6h ngày 28-12-2009, khi đang đạp xe ở khu vực ngã 6 Đại Phúc (đoạn gần đến khu cầu vượt cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn) để đến trường thì chị bị một thanh niên đi xe Dream không BKS áp sát từ phía sau, giật chiếc túi xách ở giỏ xe. Trong túi có 1 chiếc ĐTDĐ, ví tiền, giấy tờ và sách vở học tập…

Cùng ngày, Công an TP Bắc Ninh cũng nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Nga, là sinh viên Trường Cao đẳng Việt Nhật, cũng vào sáng 28-12-2009, chị bị một đối tượng đi xe không BKS giật túi xách ở giỏ xe…

Sau khi nhận được đơn trình báo của các bị hại, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh đã cử một tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH khẩn trương điều tra. Bởi các vụ cướp liên tiếp xảy ra trong một thời gian ngắn, lại cùng một thủ đoạn, nên bước đầu tổ công tác xác định là do một đối tượng gây ra. Do đó, các anh đã tiến hành tuần tra kiểm soát gắt gao tại tuyến đường vẫn thường xảy ra cướp giật. Kết hợp đồng bộ một số biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 31-12, tổ công tác đã làm rõ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật là Nguyễn Văn Bình.

Tại cơ quan Công an, Bình đã khai nhận mình là thủ phạm gây ra 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Bắc Ninh. Để tránh bị phát hiện, cứ vào tầm sáng sớm, cậu ta lại phóng xe ra khu vực cầu Đại Phúc để "đón lõng" các cô nữ sinh đạp xe đi học để cướp giật. Sau khi gây án trót lọt, Bình đến trường như không có chuyện gì xảy ra. Khi bị bắt, nhìn mẹ khóc, Bình cũng khóc. Có thể đó là những giọt nước mắt ân hận, nhưng giờ mọi thứ đều đã quá muộn.





Theo H.G (CAND)