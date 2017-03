Cúp điện là khó tránh

“Chúng ta đang ở tình trạng nghịch lý là lượng điện giảm nhưng nhu cầu về điện tăng cao, cung không đủ cầu”. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên nói trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ ngày 1-6.

Ông Biên lý giải: Thời tiết khô hạn, ít mưa nên hầu hết thủy điện giảm so với cùng kỳ. Nhiều hồ thủy điện có mực nước xấp xỉ mực nước chết trong khi thủy điện chiếm tới 34,5% tổng nguồn điện trong cả nước. Cụ thể trong tháng 4, toàn ngành huy động được hơn 8.000 tỉ kW thì thủy điện chỉ có 1.753 tỉ kW, chiếm 21%. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng điện năm nay tăng cao. Trong năm tháng đầu năm, nhu cầu về điện tăng đến 22,77% so với cùng kỳ nên việc thực hiện tiết giảm điện là không tránh khỏi và việc cắt điện theo nguyên tắc công bằng, không phân biệt đối xử, luân phiên và không thực hiện cắt điện tại một khu vực trong một thời gian dài, lặp đi lặp lại nhiều lần và hạn chế việc cắt điện không báo trước…”. Với việc tại TP.HCM có khu vực bị cắt điện 23 tiếng liên tục, ông Biên giải thích là do xảy ra sự cố của các đường dây và trạm biến thế 110 kV, bộ phận chuyên môn phải khắc phục lâu dẫn đến mất điện kéo dài.

 Chuyện giá xăng giảm chậm so với giá thế giới cũng được báo chí cật vấn. Theo lý giải của Bộ Tài chính, việc giá xăng dầu phải vận hành theo Nghị định 84/2009 về kinh doanh xăng dầu, tức phải tính giá trong 30 ngày dự trữ lưu thông. Trong 30 ngày đó thì 20 ngày đầu giá xăng thế giới ở mức cao và chỉ giảm trong 10 ngày sau. Đến thời điểm đúng 30 ngày, Bộ mới chính thức yêu cầu doanh nghiệp giảm 500 đồng/lít.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cũng cho hay Thủ tướng vừa ký nghị quyết đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên. Đây là những thủ tục liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực: kinh doanh, xây dựng, thuế, công chứng…

T.HẰNG