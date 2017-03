Cúp điện toàn miền Nam

Theo ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Điện lực Sóc Trăng, đây là lần tiên xảy sự cố mất điện trên diện rộng trong vòng 100 năm qua. Có thể đường dây 500 KV đã bị đứt ở một khu vực nào đó, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định chính xác vị trí nên hiện các trạm biến điện tất cả các tỉnh thành buộc phải ngưng phát. Hiện hệ thống điều độ quốc gia đang rà soát lại để tìm ra nơi xảy ra sự cố. Trong khoảng ít nhất 1 tiếng nữa, các trạm biến điện sẽ dần cho phát trở lại.



Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự cố điện đường dây 500 KV. Tạm thời hệ thống điện bị rã lưới hoàn toàn, các tỉnh từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở vào đều bị mất điện.



“Chúng tôi đang khôi phục dần các trạm, nhà máy, ưu tiên những nơi cần thiết trước. Đến thời điểm này (khoảng 16h) một số khu vực ở TP HCM có, một số nơi vẫn bị mất, các tỉnh khác ngoài trừ TP HCM vẫn đang trong tình trạng mất điện”, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam nói.



Một lãnh đạo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam không nói cụ thể chi tiết về mức độ ảnh hưởng, song ông khẳng định không có chuyện cháy nhà máy điện.







Các tỉnh thành bị mất điện (đánh dấu đỏ trên bản đồ) lúc 2h chiều nay

Giao thông hỗn loạn tại ngã năm Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng, quận 6, TP HCM. Ảnh: Nhật Anh.

Theo VNE



Sự cố mất điện đang làm đảo lộn đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Tại TP HCM, tín hiệu đèn giao thông mất toàn bộ, hàng loạt các ngã tư tắc đường, xe cộ chen nhau nhích từng chút như: góc Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh, Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám, ngã tư An Sương, ngã tư Hòa Lân (Bình Dương)... Khoảng 20 phút sau, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông ở các khu vực này."Điện tự dưng mất đột ngột từ 13h30 đến nay, nhưng công ty không có máy phát, cả cơ quan chịu không nổi", Bảo Châu, nhân viên một công ty trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM cho biết.Ngay sau đó, chia sẻ trên Facebook của Châu nhận được nhiều ý kiến tương tự của bạn bè khi điện mất đột ngột trên diện rộng ở các khu vực quận 5, 10, quận 1... "Điện mất cả thành phố rồi", trên các mạng xã hội tràn ngập các chia sẻ như vậy.Một công ty làm game online thì chỉ biết "kêu trời" khi có tới 60% người đang chơi mất nguồn khiến ai cũng bức xúc.Một người dân ở đường Hưng Phú, quận 8 than phiền, điện mất từ 13h. "Cả xóm, cả khu không có điện trong thời tiết này là cực hình, không biết vì sao", chị Phương Nghiệp cho biết.Đại diện Tổng công ty Điện lực TP HCM nói: "Đây là sự cố bất khả kháng nên điện lực TP HCM mong người dân thông cảm. Tổng công ty điện lực TP HCM gửi lời xin lỗi đến khách hàng. Chúng tôi đang thực hiện theo chỉ đạo cũa Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam để nhanh chóng tái lập điện trong thời gian sớm nhất có thể", vị này nói."Lưới điện bị mất do hệ thống chung, không phải sự cố của tòa nhà, ban quản lý vẫn chưa liên hệ được với điện lực Tân Thuận", một công ty trong khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 nói.Tại Hà Nội, trong những ngày nắng nóng, nhiều khu vực điện phập phù. Giải thích vì điện lúc có lúc không, lãnh đạo này cho hay, một số nơi như Từ Liêm, Cầu Giấy do quá tải nên hay bị mất điện cục bộ. “Điện tháng 5 vẫn cung ứng đủ, cơ quan điện lực vẫn túc trực để khác phục khi có sự cố”, ông khẳng định.