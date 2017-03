Cúp nước, đổ đất bịt cổng đòi nợ DN ngoại

Tỉnh đã nắm vụ việc và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời chỉ đạo ban quản lý khu kinh tế cùng lực lượng công an vận động hai bên kiềm chế, ngồi lại tháo gỡ khó khăn. Nhưng trước mắt cần tháo các rào chắn để xe cộ, công nhân của các doanh nghiệp ra vào làm việc thuận tiện. Đây là chuyện thỏa thuận nội bộ giữa các doanh nghiệp, phát sinh từ lỗi của cả hai phía. Vì vậy, các doanh nghiệp tại KCN cũng nên cân nhắc, sớm thỏa thuận và thanh toán dứt điểm vì trong 153 doanh nghiệp có 75 doanh nghiệp đã đóng phí. Ông NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Công ty Tân Đức đang tạo ra một hình ảnh rất phản cảm, làm các doanh nghiệp hoang mang và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh sau này. Do tính chất vụ việc phức tạp nên chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến Bộ KH&ĐT chỉ đạo hướng giải quyết. Ông NGUYỄN VĂN TIỀU,

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Long An