Cứu 5 ngư dân Philippines bị nạn trên biển

.Sáng 19/1, thuyền trưởng Trần Kim Hòa (39 tuổi) đã cập cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đưa 5 người Philippines bị nạn trên biển cùng các thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận các nạn nhân, kiểm tra sức khỏe, bố trí nơi ăn nghỉ.

Cuối tháng 12/2012, 3 tàu cá do anh Hòa và anh em ông Phạm Xu (45 tuổi), Phạm Hùng (40 tuổi) làm thuyền trưởng đang hoạt động tại khu vực biển phía Đông Nam quần đảo Trường Sa đã phát hiện và cứu 5 người Philippines đang trôi tự do trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Theo ông Hòa, do mới khởi đầu chuyến đánh bắt, cả đoàn không thể đưa các nạn nhân vào bờ ngay vì sẽ lỗ vốn. Quá trình hoạt động trên biển, các thuyền trưởng thường xuyên liên lạc với Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên để thông báo tình hình và chăm sóc chu đáo nạn nhân theo hướng dẫn.

Do sóng to gió lớn không thể vào cảng cá ở Tuy Hòa (Phú Yên) như dự kiến ban đầu nên vào sáng 19/1 tàu cá của anh Hòa đã cập cảng Cam Ranh, bàn giao toàn bộ 5 người bị nạn.

Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết, hiện tại sức khỏe của 5 người Philippines bị nạn đều ổn định. Họ được các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa chăm sóc và làm thủ tục để sớm trở về quê hương.

