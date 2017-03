Cứu bảy ngư dân bị tông chìm tàu

Bảy ngư dân này bị nạn khi tàu cá của họ đang di chuyển trên vùng biển Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) thì bị tàu hàng Đại Lộc 36 (Hải Phòng) tông chìm vào lúc 4 giờ 30 sáng cùng ngày.

Sau khi xảy ra sự cố, ba trong số bảy ngư dân đã được tàu Đại Lộc 36 cứu; bốn ngư dân còn lại may mắn bám được thùng xốp, can nhựa, chống chọi với sóng gió hơn 5 giờ rồi may mắn được một tàu hàng khác cứu vớt. Sau đó, họ được chuyển lên tàu của Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đưa vào bờ phục hồi sức khỏe và tạo điều kiện trở về quê nhà. Hiện Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn.

V.QUÝ - L.NGỮ