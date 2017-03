Cứu bốn ngư dân bị nạn trên biển

Khoảng 18 giờ ngày 8-8, đơn vị nhận được thông tin tàu đánh cá CM - 8585TS của ông Nguyễn Quang Trung (ngụ ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) có nguy cơ bị chìm cách cửa biển khoảng 11 hải lý. Nguyên nhân do tàu đâm phải đá ngầm. Trên tàu có bốn người ra biển làm nghề đóng đáy. Đồn biên phòng Rạch Tàu đã điều động ba tàu đánh cá ở địa phương phối hợp tìm kiếm cứu hộ. Đến 2 giờ sáng 9-8, lực lượng cứu hộ đã đưa bốn người vào bờ an toàn. Do sóng to, gió lớn nên tàu trên bị đánh bể nát không thể trục vớt.

Đến tối 9-8, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vẫn chưa tìm thấy anh Nguyễn Sơn (trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bị chìm tàu mất tích. Trước đó, tối 7-8, chín ngư dân xã Quỳnh Long đi trên hai tàu cá bị sóng lớn đánh chìm, phải bơi 26 giờ đồng hồ trên biển và được một tàu cá cứu. Riêng anh Sơn bị sóng đánh mất tích.

LÊ KHOA - Đ.LAM