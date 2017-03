Cứu cả ngàn người thoát khỏi thủy thần: Góp phần vào “thương hiệu” biển Đà Nẵng

Đà Nẵng có 55 km bờ biển với 15 bãi tắm công cộng, vào mùa hè có thể đón hàng vạn người mỗi ngày. Trách nhiệm bảo đảm an toàn cho du khách đặt nặng trên vai các nhân viên cứu hộ.

Thuộc từng hố xoáy, chỗ nông sâu

Canô của Đội cứu hộ biển Đà Nẵng thường xuyên tuần tra để kịp thời phát hiện, cứu hộ khách tắm biển gặp nạn. Ảnh: HẢI CHÂU

Điểm chung của các nhân viên trong đội là vạm vỡ, giỏi bơi lặn và thông thạo các chỗ nông sâu của bãi tắm. Để đảm đương công việc đòi hỏi họ phải vững kiến thức, thành thạo kỹ năng và cách sử dụng các phương tiện cứu hộ, sơ cứu, cấp cứu, hô hấp nhân tạo; nhận biết được các dòng chảy, vùng xoáy và sự thay đổi thời tiết; biết cách phòng ngừa và ngăn chặn sự cố có thể xảy ra; phải có kỹ năng bơi tay không tự do trên biển 350 m, cứu nạn nhân cách bờ 100 m, chèo thuyền thúng cứu hộ...

Nhưng như thế vẫn là chưa đủ!

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh - giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) từng được Đội cứu hộ biển Đà Nẵng cứu sống hồi năm 2007. Trong email vừa gửi cho chúng tôi, chị Bích Hạnh viết: “Tôi hỏi một em tên Thành: “Công việc cứu hộ ngoài phải biết bơi giỏi thì còn cần gì nữa không em?”. Thành đáp: “Cần một chữ tâm và trách nhiệm cao”. Tôi hỏi tiếp: “Với mức lương chỉ 1,2 triệu đồng cho người mới vào và 1,8 triệu đồng cho người bám biển 10 năm, sao em không kiếm việc khác lương cao hơn, cũng trách nhiệm nhưng an toàn hơn?”. Thành trả lời tôi: “Chị ơi, nếu ai cũng tìm cuộc sống riêng tốt hơn thì bãi biển này sẽ có rất nhiều người chết. Chúng em đã cứu và sẽ còn phải cứu, phải bảo vệ cho tất cả mọi người đến đây tắm biển!”.

Từ khi được tạp chí Forbes (Mỹ) bầu chọn là một trong sáu bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh, bãi biển Đà Nẵng thu hút du khách trong và ngoài nước ngày càng đông. Dọc 55 km bờ biển có 15 bãi tắm công cộng, vào mùa hè có thể đón hàng vạn người mỗi ngày. So với nhiều nơi khác, biển Đà Nẵng tương đối êm, sóng nhỏ và bãi tắm thoai thoải. Tuy vậy, anh Nguyễn Văn Dưỡng có hơn 10 năm tham gia Đội cứu hộ biển cho biết hằng ngày, khi thủy triều xuống, các anh đều trực tiếp kiểm tra những nơi có hố sâu để cắm cờ báo hiệu nguy hiểm.

Sẵn sàng ứng cứu

Sơ cứu cho người tắm biển gặp nạn. Ảnh: HẢI CHÂU

“Các vùng xoáy trên bãi tắm thay đổi hằng năm theo thời tiết, thậm chí thay đổi ngay trong một năm, một mùa. Có khi mới vài ngày trước, vùng xoáy còn ở nơi này, tuần sau đã chuyển qua nơi khác. Vì vậy, phải liên tục khảo sát để đưa cờ cảnh báo đến đúng vị trí nguy hiểm!” - anh Dưỡng nói. Khi hàng ngàn người vui đùa với biển thì cũng là lúc các anh căng thẳng canh trực để kịp phát hiện, cứu hộ những người bị nạn. Theo anh Dưỡng, chỉ cần lơ là một chút thì không chỉ không cứu được nạn nhân mà chính mình cũng có thể gặp nguy hiểm!

Quần đùi, áo cộc tay, khoác phao cứu hộ lẫn trong đám đông, các anh phải luôn sẵn sàng lao đến báo hiệu khi có người sắp vào vùng nguy hiểm, hoặc lặn tìm những người không may sa phải vực xoáy, sụp hục… “Khi phát hiện người bị nạn thì nhân viên cứu hộ phát ngay còi báo động. Mọi nhân viên khác dù ở vị trí nào cũng đều hướng về hồi còi đó. Phải dũng cảm, mưu trí, xuống ngay khu vực nạn nhân bị trôi để đi theo con nước thì mới nhanh. Nếu được thì đưa ngay vào bờ hô hấp nhân tạo. Còn với người đã “giã gạo” (nghĩa là đã uống nước) thì hô hấp nhân tạo ngoài phao rồi mới đưa vào” - anh Nguyễn Tất Cường, nhân viên cứu hộ ở bãi biển T.18, cho biết.

Mỗi ngày có hai ca chính vào đầu buổi sáng và cuối buổi chiều, toàn đội trực cao độ, còn lại thì cử người trực trên chòi canh. Nhưng anh Cường cho biết mùa hè khách quá đông thì buổi sáng phải trực từ 4 giờ tới 8-9 giờ mới an tâm. Từ 3 giờ chiều tiếp tục trực đến 7-8 giờ tối. Gần đây có thêm bãi tắm đêm ở bãi biển Phạm Văn Đồng nên nhiều lúc phải đến 22 giờ mới được về. Lúc đi vợ con chưa thức giấc, khi về cả nhà đã lên giường.

Phải trông chừng

Theo anh Cường, nguyên nhân chính khiến một số người tắm biển bị cuốn trôi là do phớt lờ cờ cảnh báo các vùng xoáy dưới mặt nước. Một số người thích bơi ra xa, không tuân thủ nội quy bãi tắm và nhắc nhở của nhân viên cứu hộ nên khi đuối sức, gặp sóng to thì không chống đỡ nổi. Nhiều người dùng phao bơi không an toàn, chỉ là cái xăm ôtô vá chằng chịt, lại có đến năm, bảy người bám vào bơi ra xa. Tình trạng say rượu, bia cũng khiến nhiều người không làm chủ được mình khi gặp sóng lớn...

Đội viên Nguyễn Nữa kể, có lần một người say rượu cứ lao ra tắm ở gần vùng nguy hiểm. “Khuyên can mấy anh ta cũng không chịu lên, mình đâu có bỏ đi được nên phải trông chừng cả mấy tiếng đồng hồ” - anh Nữa chia sẻ. Thậm chí năm 2009 từng xảy ra vụ một số sinh viên say xỉn đòi đánh tổ cứu hộ của anh Nguyễn Văn Dưỡng khi bị yêu cầu lập biên bản thông báo cho nhà trường về việc bất tuân nội quy tắm biển, dẫn tới nguy hiểm. Buộc lòng các anh phải nhờ lực lượng thanh niên xung kích can thiệp mới xong!

Đội trưởng Nguyễn Quốc Vinh cho biết năm 2009 xảy ra sáu trường hợp chết đuối, trong đó có ba ca bị đau tim, tai biến ngay sát bờ, còn lại là do chủ quan nên rơi vào vùng xoáy. Các trường hợp ứng cứu khẩn cấp chủ yếu là học sinh, sinh viên háo thắng, bất chấp nguy hiểm dù đã được cảnh báo. Anh tâm sự: “Có những người không hiểu việc chúng tôi làm nên tỏ ra khinh mạn, coi thường, nhất là khi say xỉn. Chúng tôi không trách mà chỉ mong họ ý thức hơn với sinh mạng của chính họ. Dù đội cứu hộ nỗ lực đến mấy mà khách tắm biển không có ý thức thì cũng khó bảo đảm an toàn tuyệt đối!”.

Theo chị Bích Hạnh, biển Đà Nẵng rất đẹp nhưng nếu không có các nhân viên cứu hộ nhiệt huyết, trách nhiệm và đủ điều kiện làm việc thì “người dân và du khách sẽ không đến một bãi biển không an toàn”.

Cần sự chung tay

Phó Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Phan Minh Hải cho biết nếu trước đây Đội cứu hộ biển chỉ có các phương tiện đơn giản như còi, loa điện, cờ và phao cứu sinh thì gần đây được tăng cường ba canô, một môtô nước, 10 bộ đàm và gần 2.000 m phao quây để khoanh các vùng xoáy. Lãnh đạo TP cũng cho xây dựng thí điểm ba trạm cứu hộ ven biển nhằm phục vụ quan sát tầm xa. Tuy còn rất thiếu thốn nhưng cũng giúp hoạt động của đội hiệu quả hơn, trong năm 2010 không để xảy ra trường hợp nào chết đuối khi tắm biển.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 8661 lập quỹ cứu hộ và bảo vệ môi trường các bãi biển du lịch Đà Nẵng nhằm kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, nhà hảo tâm. Qua đó giúp chuyên nghiệp hóa hoạt động cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường tại các bãi biển du lịch; phổ biến các kỹ năng, kinh nghiệm cho khách tắm biển, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn tính mạng, xây dựng môi trường du lịch biển thực sự văn minh, an toàn, hấp dẫn…

Dự kiến tháng 3-2011, quỹ sẽ chính thức ra mắt. Khi được hỏi về vấn đề này, đội trưởng Nguyễn Quốc Vinh nói thật lòng: “Với chúng tôi, biển là ngôi nhà thứ hai. Không ra khơi mà ngày ngày canh giữ cho sự bình yên của bãi biển, sự an toàn của khách tắm biển cũng là niềm hạnh phúc. Nhưng nếu có được chế độ đãi ngộ thích hợp hơn để bảo đảm cuộc sống thì anh em sẽ càng yên tâm công tác mà không phải phân tâm vì miếng cơm manh áo cho gia đình”.

HẢI CHÂU