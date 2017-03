Cứu cô gái bị bắt cóc

Ngày 21-6, Thượng tá Nguyễn Hoàng Phi, Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), cho biết công an huyện đang tạm giữ hình sự sáu nghi can để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Nạn nhân là VTBV (17 tuổi, ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), bị bắt trong đêm 19-6.

Chặn bắt người giữa đường

Theo lời kể của V., tối hôm đó V. cùng hai người bạn là Dung và Tài đang đi bộ trên quốc lộ 61 (đoạn thuộc địa phận xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang), bất ngờ một chiếc xe ô tô bảy chỗ dừng lại chặn đường. Một thanh niên trên xe bước xuống gí roi điện vào lưng khống chế V. rồi cùng một thanh niên khác đưa V. lên xe. Theo V. kể, lúc này Tài hoảng sợ bỏ chạy, còn Dung lên đi chung xe với V.

VTBV, cô gái vừa thoát khỏi “tổ quỷ” thì bị bắt cóc và bà Trần Thị Hoài đang bị công an tạm giữ. Ảnh: GIA TUỆ

Khoảng 19 giờ ngày 19-6, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đang tuần tra trên tuyến quốc lộ 61 thì nhận được tin báo của người dân “có một nhóm người đi xe ô tô bảy chỗ biển số 81A-033.29 bắt cóc một cô gái đưa lên xe chạy về hướng Cần Thơ”. Lập tức, lực lượng CSGT tiến hành truy đuổi và báo tin cho cảnh sát 113 phối hợp. Qua chặng đường dài gần 20 km đến đường dẫn cầu Cần Thơ, cảnh sát mới dừng được xe ô tô nghi vấn trên. Những người có mặt trên xe được đưa về trụ sở công an làm rõ. Thông tin ban đầu cho biết những người trên xe bị tạm giữ gồm: Kiều Quốc Tuấn, Trần Thị Hoài, Phạm Hồng Tuấn, Kiều Tuyến Quang, Nguyễn Văn Dũng (cùng ngụ TP Pleiku, Gia Lai) và Trịnh Thị Mỹ Phụng (ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Theo lời khai của sáu người này, V. nợ Trần Thị Hoài một số tiền thì bỏ trốn. nhóm Hoài thuê xe ô tô từ Gia Lai xuống Hậu Giang tìm bắt V. để đòi nợ.

Nạn nhân bị bắt cóc nói gì?

V. cho biết rất bất ngờ khi bị bắt giữ nhưng khi bị đưa lên xe thì V. nhận ra những người có mặt trên xe là người quen với bà Hoài. Khi thấy xe cảnh sát đuổi theo phía sau, một người trong nhóm giục tài xế chạy nhanh rồi mở cửa xe ném roi điện, dao xuống đường phi tang. Xe bị chặn lại thì bà Hoài mới đi taxi đến và nói: “V. lấy trộm laptop của tôi”.

Theo lời V. kể, tháng 5-2012, thông qua một phụ nữ ở xã Thạnh Xuân, V. được giới thiệu lên Pleiku (Gia Lai) bán nhà hàng để có tiền phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, khi lên Gia Lai, V. được dẫn đến gặp bà Hoài để ở trọ và bị buộc đi bán dâm. Tiền “đi khách” mỗi ngày V. kiếm được phải đưa cho bà Hoài, trừ vào tiền xe đi lại để bán dâm, tiền ăn ở… V. chỉ giữ lại một ít. V. cho biết làm hoài mà không trả dứt được nợ, không chịu được cảnh đày đọa nên V. bỏ trốn. Khi V. bỏ trốn có rủ theo Dung, là người cùng chung cảnh ngộ.

Cha của V. kể đầu tháng 6-2013, con gái ông gọi điện thoại báo tin đang trên đường về nhà, khi V. về nhà có dẫn theo Dung, ông có hỏi thì V. nói Dung cùng làm chung chỗ, thấy khổ quá nên theo V. về Hậu Giang. “Nghe vậy, tôi để tụi nó ở chung nhà, không hỏi gì thêm. Sau đó có người lạ gọi điện thoại nói con V. thiếu nợ mấy chục triệu, họ sẽ tìm xuống nhà nói chuyện. Ai dè họ bắt con tôi chở đi, may nhờ các chú công an cứu thoát”.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phi cho biết cơ quan công an đang xác minh làm rõ lời khai của các bên có liên quan. Trong ngày 21-6, Công an huyện Phụng Hiệp đã đến Cần Thơ thu hồi một số tang vật liên quan để có bước xử lý tiếp theo.

GIA TUỆ