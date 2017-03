Cứu du thuyền nước ngoài trôi dạt 7 ngày trên biển

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Liệt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bãi Giá, tỉnh Sóc Trăng cho biết: Ngày 22/12, ba tàu đánh cá của các ngư dân Triệu Văn Oai, Châu Văn Siềng, Phùng Thanh My (xã Trung Bình, huyện Trần Đề) phát hiện một du thuyền đang trôi dạt trên vùng biển cách cửa Mỹ Thanh hơn 20 hải lý thuộc vùng biển Sóc Trăng.

Các ngư dân đã tiếp cận với du thuyền đồng thời báo cho Đồn biên phòng Bãi Giá phối hợp cứu hộ, lai dắt du thuyền OCEAN - 140471 về Đồn biên phòng Bãi Giá an toàn.

Trên du thuyền OCEAN - 140471 chỉ có một người là ông Kenneth Putney, quốc tịch Mỹ, đang làm việc cho Philippines. Theo ông Kenneth Putney, du thuyền OCEAN - 140471 xuất phát từ Philippines đi Thái Lan do tàu The Captain foce lai kéo. Trong quá trình di chuyển do gặp biển động, sóng lớn nên bị đứt dây kéo, du thuyền đã mất liên lạc và trôi dạt trên biển từ ngày 15/12. Khi được phát hiện, du thuyền đã hết nhiên liệu và thực phẩm, ông Kenneth Putney cũng ở trong tình trạng kiệt sức.

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo với Bộ Ngoại giao để liên lạc với lãnh sự quán Philippines tiếp tục giải quyết. Ông Kenneth Putney đang được điều trị tại Đồn biên phòng Bãi Giá và sức khỏe đã trở lại bình thường.

Theo TTXVN