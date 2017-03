Cứu hộ 12 thuyền viên bị chìm thuyền trên biển

Chiều ngày 20/12, ông Trần Quang Vệ - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, sáng nay (20/12) lực lượng hội nông dân, hội nghề cá xã Quỳnh Long và Trung tâm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Nghệ An đã trục vớt và lai dắt vào bờ an toàn tàu cá mang số hiệu NA – 93482TS bị chìm ở ngoài biển.

Trước đó, vào khoảng lúc 2h ngày 19/12, tàu cá mang số hiệu NA-93482TS có sông suất 350CV của anh Trần Văn Định, xóm Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trên đường vào bến tránh gió mùa thì gặp sự cố vỡ ốp-ki máy tại vị trí phía Bắc, hòn Rồng, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu. Mặc dù các thuyền viên trên tàu đã nổ lực sữa chữa nhưng vẫn không khắc phục được và dẫn đến chìm tàu. Nhận được tin báo từ phía người nhà phương tiện, các lực lượng của xã Quỳnh Long, nhất là hội nông dân và hội nghề cá xã đã tích cực phối hợp, tổ chức cứu hộ ngay trong đêm. Đến 3h sáng ngày 19/12 đã cứu hộ được 8 thuyền viên, đến 8 giờ cùng ngày, 4 thuyền viên còn lại cũng được đưa vào bờ an toàn. “Sáng nay, các lực lượng của xã Quỳnh Long và trung tâm cứu hộ tỉnh Nghệ An đã trục vớt tàu bị nạn, ước tính thiệt hại gần 700 triệu đồng. Hiện sức khỏe của 12 thuyền viên đã ổn định”, ông Vệ cho biết thêm. Theo Doãn Hòa (Dân trí)