Cứu một tàu cá, 26 ngư dân bị trôi dạt trên biển

Đến 4 giờ sáng ngày 18/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và tiếp cận được tàu cá QNg 95159 TS của ông Hồ Đông Vấn, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Hiện tàu cá này cùng 26 ngư dân đang được lai dắt vào cảng Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.



Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Việt Nam cho biết, do sóng to gió lớn nên không thể đưa được các ngư dân này vào Quảng Ngãi mà phải đưa xuôi xuống cảng Quy Nhơn- Bình Định. Sau khi cập cảng, trung tâm sẽ phối hợp với địa phương để đưa các ngư dân về nhà.



Riêng tàu cá QNg 94814 TS của ông Mai Nga, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, cùng 12 lao động, hành nghề lưới kéo, bị hỏng máy thả trôi trên biển vẫn chưa có phương tiện đến cứu nạn, đang trôi tự do trên vùng biển Nam Trung bộ.



Hiện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ liên lạc và tìm cách cứu tàu cá này.





Theo Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)