Cứu nạn thành công 18 ngư dân trôi dạt tại Trường Sa

Dự kiến hai tàu gặp nạn cùng 18 ngư dân sẽ được lai dắt cập cảng Cam Ranh vào tối nay.



Trước đó, tàu PY 92179TS, do ông Nguyễn Thanh Hiệp (ở phường 6, TP Tuy Hòa) làm chủ phương tiện, có 9 người, đang hành nghề câu cá ngừ đại dương tại vùng biển có tọa độ 10020’N – 113000’E gần đảo Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa thì bị hỏng máy và trôi dạt trên biển.



Đến 11h ngày 1/10, Trạm kiểm soát Đà Rằng (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên) đã liên lạc với tàu PY 92684TS (do ông Trần Ngọc Tự (ở Tuy Hòa) làm thuyền trưởng), có 9 ngư dân, đến ứng cứu nhưng do sóng to gió lớn nên tàu này bị bể bánh lái.



Cả phương tiện nói trên và 18 ngư dân vẫn trôi dạt trên vùng biển gần quần đảo Trường Sa. Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên đã gởi công văn đề nghị Ủy ban quốc gia TKCN chỉ đạo Hải quân vùng IV hoặc tàu đang hoạt động trên biển gần nhất ứng cứu.





Theo Vĩnh Thuận (Bee.net)



