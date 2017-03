Cứu nữ sinh khỏi "động quỷ", mang về làm con dâu

Đi theo người quen rồi… “mất tích”

Câu chuyện về cô nữ sinh lớp 10, Nguyễn Ngọc Khanh (1994, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) sau khi đi học về rồi bỗng dưng mất tích cách đây 2 năm khiến cho người dân vùng thánh địa Mỹ Sơn cứ xôn xao mãi không thôi.

Vào một ngày tháng Chạp năm Canh Dần (2010) khi gia đình vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Kỳ và bà Lê Thị Huệ đang tất bật lo sắm Tết thì cô con gái của họ cũng vừa kết thúc buổi học cuối năm.

Thấy ba mẹ khó khăn, mà mình lại được nghỉ Tết dài ngày nên Khanh cũng tính đến việc sẽ theo bạn ra TP.Đà Nẵng phụ bán bán cà phê. Nghĩ là làm, 24 Tết âm lịch, Khanh theo một người quen gần nhà để “đi kiếm 500.000 đồng” - thù lao cho mấy ngày phụ bán và đây cũng là chuyến đi định mệnh đối với với Khanh…





Cô nữ sinh mất tích và may mắn được cứu thoát khỏi "động quỷ".

Bằng câu chuyện có phần chắp vá, ông Kỳ và Huệ (ba mẹ của nạn nhân) kể: Lúc Khanh mất tích, gia đình có nghe loáng thoáng là cháu đi tìm việc. Lo sợ con gái bị kẻ xấu dụ dỗ rồi bắt cóc, gia đình ông bà Kỳ coi như không còn Tết. Gom góp tiền bạc cùng tất cả anh em ra TP.Đà Nẵng để tìm con, mãi hơn 1 tháng sau, gia đình làm đơn gửi chính quyền địa phương, công an trình báo.

Lúc này, nhận được đơn, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Nam) cũng tiến hành xác minh, hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Tuy nhiên, tin tức về Khanh vẫn không có chút manh mối nào. Trong khi đó, cũng theo lời kể của gia đình, khoảng hơn nửa năm sau, Nga (bạn thân của Khanh) có nhận được tin nhắn của cô bé qua mạng Internet.



Khanh cho Nga biết mình vẫn bình thường, sống tốt và nhờ Nga chuyển lời đến gia đình yên tâm. Tuy nhiên, khi Nga hỏi đang ở đâu thì Khanh không trả lời. Việc này được gia đình báo ngay cho công an.

Tuy nhiên, chỉ lần địa chỉ chat trên mạng, các đều tra viên không thể xác định nơi ở của Khanh. Trong khi đó, thông qua Nga, công an cũng tra hỏi nhiều điều nhưng Khanh vẫn không chịu tiết lộ và cũng không yêu cầu giúp đỡ... Nghi án nữ sinh bị bắt cóc rơi vào bế tắc!

Trở về từ “động quỷ”

Sau hơn 1 năm bán hết của cải để tìm kiếm con nhưng vô vọng, họ đành nuốt nước mắt vào trong để chờ đợi điều kỳ diệu. Thời gian dần trôi, ông bà còn lo mưu sinh để nuôi 2 đứa con còn lại ăn học. Bỗng nhiên, vào ngày mồng 4 Tết năm 2011, Khanh cùng 2 người đàn ông lạ mặt tìm về thăm nhà.

“Khanh chỉ ở nhà chưa được 15 phút rồi vội vàng đi ngay trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ. Thấy Khanh về, người dân cũng báo cho công an xã Duy Phú nhưng không kịp”, một người dân gần nhà Khanh tiết lộ.

Theo thông tin từ bà Huệ, từ cuộc trở về ngắn ngủi này, bà biết được con mình bị bán vào “động quỷ”. Bà cũng được thuật lại nội dung khá chi tiết: “Có một cô gái cùng địa phương chở Khanh ra Đà Nẵng để phụ bán quán cà phê như ý định ban đầu.

Tuy nhiên, nhiều tháng, Khanh vẫn không hề thấy giao việc mà lại bị đưa ra khu vực phía Bắc “giam lỏng” trong nhà. Sau đó chính người này bán Khanh sang tận Trung Quốc và đưa vào động mại dâm rồi lặn mất tăm. Tại đây, Khanh bị quản lý 24/24 giờ và ép phải tiếp khách. Không còn cách nào khác, Khanh buộc phải chấp nhận”.

Trong những tháng ngày lận đận, nhiều lần nuôi ý định bỏ trốn nhưng Khanh không dám manh động. Thời gian sau, chủ động mại dâm thấy Khanh có phần “thuần” nên thi thoảng còn cho ra ngoài đi chợ mua sắm. Trong một lần tình cờ, Khanh gặp bà Hoàng Thị Lệ (63 tuổi, quê An Lão, Hải Phòng) - người phụ nữ cũng có số phận bi đát không kém gì Khanh.



Bà Lệ có thâm niên 17 năm bị buộc phải làm vợ, người “chồng” này chết thì bà Lệ mới có cơ hội trốn thoát. Bà tìm cách về quê thì mới hay tin chồng mình cũng đã mất, chỉ còn 2 người con trai đang sống với bà ngoại.

Qua những lần tiếp xúc, thấy Khanh xinh đẹp, hoàn cảnh của cô bé cũng tủi nhục như mình nên bà đã bỏ ra 200 triệu đồng chuộc Khanh. Cũng chính bà Lệ tác thành cho Khanh với con trai của mình bằng lễ cưới ấm cúng ngày 21/5/2011. Điều đáng nói, đám cưới này có sự chứng kiến của gia đình ông bà Huệ, Kỳ tổ chức tại Hải Phòng.

“Trong Tết, con tôi về để nhờ bố xin giấy xác nhận tình trạng độc thân để đăng ký kết hôn. Hiện tại, vợ chồng nó đã sinh được một bé trai gần 1 tuổi rồi và đang sống ở An Lão (Hải Phòng). Hằng ngày chồng làm nghề bốc vác, nó ở nhà nuôi con và chăm sóc bà ngoại chồng.

Vợ chồng tôi dự định sẽ ra thăm cháu trong thời gian tới và bàn tính kỹ đến việc có nên tố giác tội phạm hay không. Thấy con gái như vậy gia đình tôi cũng đã an ủi phần nào” - chị Huệ bộc bạch về cuộc sống hiện tại của Khanh.

Còn về phía chính quyền, anh Trần Thắng - công an xã Duy Phú khi trao đổi với chúng tôi về vụ việc cũng xác nhận: Khanh đi khỏi địa phương cách đây hơn 2 năm. Thời gian sau này, Khanh có quay về nhờ gia đình xin một số giấy tờ liên quan đến bản thân.

Riêng việc Khanh bị người ở địa phương lừa bán vào động mại dâm, công an xã còn chờ gia đình đưa Khanh về để làm đơn tố giác. Công an cũng khuyến khích gia đình đơn tố cáo nếu vụ việc là có thật, để các cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp kịp thời.

(Theo Infonet)