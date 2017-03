Cứu rét khẩn cấp

Người trẻ cũng nhập viện vì rét Theo ghi nhận của PV, số trẻ đến khám tại BV Nhi Trung ương (Hà Nội) có xu hướng tăng lên trong mấy ngày rét đậm. Tại BV Bạch Mai, ông Nguyễn Ngọc Hiền (Phó Giám đốc BV) cho biết mấy ngày rét đậm vừa qua, số bệnh nhân tuy không tăng nhiều nhưng các bệnh liên quan đến thời tiết lạnh đột ngột như tăng huyết áp, đột quỵ, tim mạch… có xu hướng tăng lên. Đáng chú ý, nhiều người trẻ cũng phải nhập viện do chủ quan. Theo ông Dương Đức Hùng (Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Bạch Mai), trong ba ngày rét đậm vừa qua có hơn 20 bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, tăng đột biến. Nguyên nhân là do thời tiết lạnh đột ngột. Khi trời rét, các mạch máu co lại là một nguyên nhân khiến huyết áp tăng, các biến chứng có thể xảy ra như vỡ mạch máu trong não, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim...

Nhiều bệnh nhi nhập viện tại BV Nhi Trung ương ngày 25-1. Ảnh: THU NGUYỆT 45 giường bệnh khoa Hồi sức tích cực cũng kín chỗ. Trong ba ngày qua, số lượng bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính vào đợt cấp, viêm phế quản mạn tính tăng hơn so với trước. Khoa Cấp cứu bệnh viện này cũng liên tục có bệnh nhân chuyển đến. Theo các bác sĩ, nhóm người dễ bị tác động nhất trong thời tiết rét đậm những ngày qua là người cao tuổi, bệnh lý tim mạch, cao huyết áp, phổi tắc nghẽn mạn tính. l Tại Đà Nẵng, số lượng bệnh nhi tăng cao. BS Lê Thanh Cẩm (Phó Trưởng phòng Khám và cấp cứu BV Nhi và Phụ sản Đà Nẵng) cho hay số lượng bệnh nhi tại khoa Tai-Mũi-Họng đang tăng so với ngày thường. “Do thời tiết lạnh đột ngột kèm theo mưa ẩm là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh liên quan đến đường hô hấp” - BS Cẩm nói. Vị bác sĩ này cũng cho biết hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 900 đến 1.100 bệnh nhi. Chỉ riêng trong sáng 25-1, đã có khoảng 400 bệnh nhi tới khám và điều trị. BS Cẩm tư vấn: “Trong những ngày này các bậc cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ, nhất là khi đưa trẻ ra ngoài vào buổi tối hoặc sáng sớm. Cho trẻ uống nước ấm, tránh ăn những thức ăn lấy trực tiếp từ tủ lạnh. Tăng cường dinh dưỡng với thực đơn cân đối của các nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất đạm, chất béo và rau củ quả”. THU NGUYỆT - THẾ HẢI - PHƯỚC HÙNG