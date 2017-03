Cứu sống ba ngư dân trong tai nạn sập đáy biển

Chiều cùng ngày, người dân xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre đã vớt được ba ngư dân trôi dạt vào Cồn Nghêu, thuộc hợp tác xã Rạng Đông, đưa vào đất liền an toàn. Đây là vụ sập đáy biển thứ ba trong tháng này. Trước đó, đã xảy ra hai vụ sập đáy biển tại cửa biển Định An và Hàm Luông làm 11 ngư dân trên chòi canh rơi xuống biển, mười ngư dân được cứu sống và một ngư dân tử vong.

V.BÌNH