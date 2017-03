Cứu sống bé gái sơ sinh bị mẹ vứt bỏ

Chiều 18-11, Trung tá Trần Văn Nhiên, Trưởng Công an phường Phước Long B, (quận 9, TP.HCM), xác nhận: Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính người mẹ vứt bỏ đứa con sơ sinh vào rạng sáng 16-11 tại địa bàn phường.

Mới sinh ra đã suýt chết

Theo lời bà Nguyễn Thị Bé (ngụ đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9) kể lại: Sáng 16-11, bà Bé ra phía sau nhà để cắt rau thì bất ngờ nghe tiếng động phát ra từ bụi rậm khu gò mả gần đó. Do tò mò, bà Bé lại gần thì nhìn thấy một túi nylon màu đen bọc kín. Ban đầu tưởng là túi rác, bà định ném xuống mương nước nhưng bà cảm giác có gì cựa quậy trong túi.

Bà Bé dùng dao rạch túi, từ bên trong thò ra một cánh tay bé xíu. Hoảng hồn, bà tri hô, gọi nhiều người hàng xóm đến, mang túi đen đến nơi khô ráo để kiểm tra. Ai cũng bất ngờ khi bên trong là một bé gái sơ sinh vẫn còn dây rốn, hơi thở yếu ớt. Mọi người vội chuyển cháu bé đến trạm y tế phường cấp cứu.

Chị Hương đang tạm nuôi dưỡng đứa bé thiếu may mắn.

Với sự nỗ lực của các y bác sĩ, cháu bé được cắt dây rốn, cơ thể ấm dần lên, mặt mũi hồng hào, cất tiếng khóc báo tin qua cơn nguy kịch. Ngay sau đó, bé được gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hương (ngụ khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9) nhận nuôi dưỡng, chờ người thân đến nhận. Chị Hương đặt tên cho bé là Mơ và dự tính sẽ làm giấy khai sinh cho bé với tên Nguyễn Thị Thủy Tiên. Chị Hương giải thích, chị đã có hai đứa con trai, đang ước mơ thêm một con gái. Ngoài ra, việc bà Bé phát hiện và cứu sống bé Mơ như một phép màu thần tiên.

Vì sao mẹ bỏ con?

Cùng thời điểm trên, một nữ công nhân ở khu nhà trọ gần đấy được đồng nghiệp đưa đến trạm y tế phường khám bệnh hậu sản. Đó là Bùi Thị Lan 19 tuổi, vừa từ Quảng Trị vào làm công nhân Công ty dệt PP. Lan thuê phòng trọ tại khu phố 4, phường Phước Long B. Cô gái này do tự “vượt cạn” nên bị rách tầng sinh môn, nhiễm trùng ở vùng kín, được chuyển đến BV Đa khoa Thủ Đức để điều trị tiếp. Nhận được tin báo, công an phường đến xác minh và Lan thừa nhận mình là mẹ của đứa bé bị bỏ rơi. Lan kể do lỡ quan hệ với bạn trai có thai, sợ bạn bè, gia đình phát hiện nên âm thầm giấu nhẹm và khi vừa sinh đứa bé, Lan đã vứt nó. Ngay cả hai nữ công nhân ở chung phòng trọ với Lan cũng không nghi ngờ gì.

Vừa sinh con xong, Lan gói đứa bé vào túi và vứt ra cửa sổ. Rất may đứa bé không bị thương tích. Hiện gia đình của Lan đã hay tin và đang trên đường vào TP.HCM để xin nhận lại cháu bé dù chưa biết cha bé là ai.

