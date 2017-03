Cứu sống cháu bé suýt bị chôn theo mẹ

Trạm Y tế xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam vừa cứu sống một bé trai vừa mới chào đời suýt bị chôn sống. Sự việc xảy ra vào khoảng rạng sáng ngày 2/9 khi mẹ của bé trai là chị Hồ Thị Yên (33 tuổi, thôn 6, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) sinh bé tại nhà và tử vong ngay sau đó do băng huyết. Theo tập tục của người dân tộc Xê Đăng, “những đứa trẻ vừa chào đời mà mẹ tử vong, sẽ bị coi báo hiệu "điềm dữ", nên phải chôn sống....”. Vì thế, gia đình và nhiều người dân trong thôn đã tuân theo hủ tục và mang cháu bé chôn cùng với mẹ.

Khi biết tin, Trạm y tế xã Trà Cang đã cử chị Hồ Thị Hiếu trực tiếp đến gia đình sản phụ tử vong Hồ Thị Yên để động viên, giải thích và yêu cầu gia đình cũng như người dân xung quanh không chôn cháu bé đang còn sống.

Tuy nhiên, phía gia đình và người dân phản đối quyết liệt. Giải thích một cách khoa học và tình người không được, chị Hiếu đành phải liều mình dành lấy cháu bé trên tay những “người thân” của sản phụ Hồ Thị Tên đồng thời cương quyết đưa về Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My để tiếp tục chăm sóc, theo giõi cho sức khoẻ của bé.



Chị Hồ Thị Hiếu cán bộ y tế của trạm y tế xã Trà Cang và bé trai Hồ Quốc Khánh.

Chị Hiếu cho biết, mặc dù biết việc làm này quá nguy hiểm và có thể sau này nhận được sự dèm pha và xa lánh của nhiều người dân trong thôn do đang mê muội theo hủ tục lạc hậu, nhưng chị vẫn quyết tâm đưa bé về chăm sóc và đặt tên cho bé là Hồ Quốc Khánh. Cháu Khánh hiện sức khoẻ đã ổn định, cân nặng 2,5kg.

Theo các nhà khoa học, dân tộc Xê Đăng còn có tên gọi khác là Xơ Đeng, Ca Dong, Cà Dong, Tơ-dra, Hđang, Mơ-nâm, Hà Lăng, Ka Râng, Bri La Teng, Con Lan, là một trong số những dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Người Xơ Đăng cư trú tập trung ở tỉnh Kon Tum, một số ít ở miền núi của tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam. Tên của người Xơ Đăng không có họ kèm theo, nhưng có từ chỉ định giới tính: nam là A, nữ là Y (ví dụ như là A Nhong, Y Hên). Trai gái lớn lên, sau khi đã cưa răng theo phong tục (ngày nay ít người còn theo phong tục này), được tìm hiểu, yêu nhau. Lễ cưới xin đơn giản. Sau lễ cưới, đôi vợ chồng ở luân chuyển với từng gia đình mỗi bên ít năm, rất ít trường hợp ở hẳn một bên.



Theo H.Thu (CAND)