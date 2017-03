Cứu sống một nạn nhân bị đâm thủng tim, phổi

(PL)- Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) xác nhận đang truy bắt hai nghi can liên quan đến vụ đâm anh Nguyễn Quang Thái (trú thị trấn Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) vào tối 9-9, làm anh Thái bị thủng vùng ngực, phải mổ cấp cứu. Hiện hai nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo người thân của nạn nhân Thái, lúc mới bị đâm, Thái còn tỉnh và nói một trong hai hung thủ có tên là Nghĩa. Nguyên nhân xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ. Các bác sĩ cho biết vùng ngực trái bệnh nhân có vết thương dài 2 cm (theo người nhà khai bị đâm bằng tuýp sắt nhọn, xuyên sâu vào ngực) gây thủng tim, thủng phổi. Ê kíp mổ đã phải thực hiện các biện pháp cầm máu, khâu vết thương, cắt giảm một phần thùy trên phổi phải. Ca mổ kéo dài gần 4 giờ, phải truyền tổng cộng khoảng 20 đơn vị máu. Trong quá trình phẫu thuật đã có lúc bệnh nhân bị ngưng tim và mất khoảng 5 lít máu. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, đang thở máy hỗ trợ, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. TRẦN CÔNG THI