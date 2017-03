Cứu sống sáu ngư dân bị đắm tàu ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Khoảng 20 giờ ngày 24-1, tàu BV-6761 TS do ông Nguyễn Duy Hùng làm thuyền trưởng cùng năm ngư dân khác trên đường từ Côn Đảo trở về Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu), chở theo đầy mực chẳng may gặp phải sóng to, gió lớn đã bị chìm. Nhận được tin báo, 20 giờ 15 cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 điều tàu ra tìm kiếm. Do trời tối, sóng gió lớn nên đến sáng 25-1 đội tìm kiếm mới cứu được sáu ngư dân.

