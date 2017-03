Cứu sống sáu ngư dân bị lốc đánh chìm tàu

(PL)- Chiều 17-5, sau một ngày cấp cứu tại BV Đa khoa thị xã Cửa Lò (Nghệ An), thuyền trưởng Trần Văn Sơn cùng năm ngư dân (đều ở xã Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An) bị thương do sóng đánh chìm tàu trên vùng biển Nghệ An đang bình phục sức khỏe.

Trưa 16-5, tàu đánh cá do ông Sơn làm thuyền trưởng cùng các ngư dân Nguyễn Văn Minh, Trịnh Văn Hưng, Thái Bá Long, Đặng Văn Duyệt và Phạm Văn Quyền gặp lốc làm chìm tàu. Ông Sơn và năm ngư dân đang kiệt sức thì may mắn được hai tàu cá của ngư dân thị xã Cửa Lò cứu sống. ĐẮC LAM