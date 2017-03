Cứu tàu cá cùng 10 ngư dân trôi dạt ở Hoàng Sa

Trước đó, chiều 19/5, thông qua máy thông tin liên lạc ICOM cộng đồng, chính quyền địa phương, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã liên lạc được tàu cá QNg 22014 TS của ông Lê Tấn Khuyến là ngư dân của xã Nghĩa An đang trên đường trở về đất liền quay lại tiếp cận tàu cá bị nạn.



Dự kiến vào ngày 22/5, 2 tàu cá: QNg 22014 TS và QNg-92308 TS sẽ về tới bến cá địa phương.



Sáng 18/5, tàu cá QNg-92308 TS của ông Lê Minh Hùng bị gãy bánh lái trôi dạt tư do trên biển. Thông qua máy ICOM, ông Hùng đã liên lạc về gia đình nhờ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cứu nạn./.

Theo Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)