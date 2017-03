Cứu thành công 16 ngư dân bị chìm trên biển

Sáng 4-1, tàu cá do ông Lê Bá Thế (trú xã Quỳnh Lập) làm chủ đang đánh cá trên vùng biển Nghệ An thì gặp sóng to đánh chìm tàu. Các tàu cá gần đó đã kịp đến cứu được ông Thế cùng chín ngư dân.

Cũng sáng 4-1, tàu cá do ông Nguyễn Hữu Dũng làm chủ cùng năm ngư dân (cùng quê Thanh Hóa) bị sóng đánh chìm khi đang chạy vào Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để trú ẩn. Lực lượng biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cùng các tàu cá cứu vớt và đưa sáu ngư dân vào bờ.

Ngày 4-1, tại cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu, Nghệ An) có hai tàu đánh cá do ông Ngô Trí Lượng và ông Nguyễn Phúc Giang (cùng trú huyện Diễn Châu) làm chủ bị gió to làm nghiêng tàu, nước tràn vào. Đồn Biên phòng Diễn Thành cùng lực lượng cứu nạn huyện Diễn Châu đã kịp thời ứng cứu.

ĐẮC LAM