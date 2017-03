Cứu thêm một thuyền viên trên tàu đắm

Anh Lưu Minh Đức là người thứ ba may mắn sống sót. (Nguồn: dantri.com.vn)



Theo Đoàn Minh Huệ (TTXVN)



Anh Đức được tìm thấy trên biển trong tình trạng sức khoẻ rất yếu, trên người có nhiều thương tích. Anh Đức đã được lực lượng cứu nạn sơ cứu và đưa về Cát Bà hồi 22 giờ 15 phút cùng ngày để tiếp tục chăm sóc.Như tin TTXVN đã đưa, tàu Hoàng Thịnh 08 trọng tải hơn 2000 tấn, do ông Nguyễn Văn Thắng quê ở Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định làm thuyền trưởng, xuất phát từ Trực Ninh lúc 13h ngày 5/9 đi Vũng Đục - Quảng Ninh để lấy hàng theo hợp đồng. Khi tàu chạy đến khu vực cách đảo Long Châu khoảng 13 hải lý (vùng biển Cát Hải - Hải Phòng) thì bị đắm do sóng to gió lớn. Trên tàu lúc đó có 9 thuyền viên.Trưa ngày 6/9, Đồn Biên phòng Cát Bà đã nhận được tin báo của ngư dân đánh bắt cá xa bờ thông báo về trường hợp tàu Hoàng Thịnh bị chìm. Ngay sau đó, đồn này đã cử 1 tổ tìm kiếm cứu nạn của đơn vị đến ngay khu vực trên và đã cứu được 2 thuyền viên đưa vào bờ an toàn.Hiện, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với Cảng vụ và một số đơn vị liên quan khác tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên còn lại.