Cứu trợ thuyền viên tàu Phúc Hải Sun 1.000 USD

Theo tin từ các thuyền viên trên tàu Phúc Hải Sun từ Nigeria báo về, đại diện Công ty Phúc Hải có yêu cầu thuyền viên bán một lượng dầu trên tàu để mua nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, thuyền trưởng tàu này không đồng ý với lý do tàu cần duy trì lượng dầu DO đủ để đảm bảo hoạt động an toàn hàng hải và có thể điều động trong các trường hợp cần thiết.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ giữa năm 2010, tàu Phúc Hải Sun vận chuyển hàng từ Trung Quốc đến Nigeria thì xảy ra tranh chấp với phía chủ hàng nên tàu bị giữ. Do gặp khó khăn về tài chính nên Công ty Phúc Hải không đủ khả năng giải thoát tàu cũng như đưa thuyền viên hồi hương. Hiện nguồn lương thực và nước ngọt trên tàu đã cạn kiệt.

TẤN TÀI