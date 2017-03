Cứu vợ thoát chết khỏi tay chồng

Ngày 20-4, tại TP.HCM đã diễn ra hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW về “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2012-2017 (khu vực phía Nam) do Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Hội nghị đã vinh danh 32 mô hình tiêu biểu trong thực hiện nghị quyết trên.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, trao bằng khen cho các tập thể có mô hình được vinh danh ngày 19-4. Ảnh: HOÀNG LAN Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, đánh giá: “Mỗi mô hình đều là những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Nhiều mô hình thực sự hiệu quả, phù hợp với đặc điểm giới, địa bàn đã phát huy được vai trò của các cấp hội trong công tác cảm hóa, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là ở một số địa phương như Đà Nẵng, Bến Tre, TP.HCM… Không chỉ là những cán bộ tuyên truyền giỏi, các chị còn là những chiến sĩ trên mặt trận cảm hóa, giáo dục giúp những tâm hồn hướng thiện bằng chính trái tim và lòng nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam… Hoạt động này của các cấp Hội Phụ nữ cùng với sự gắn bó của lực lượng công an từ cấp cơ sở đã và đang trở thành lá chắn hiệu quả giúp ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ địa bàn cơ sở, khu dân cư”. _____________________________________

Chồng tôi chết cách nay đã bảy năm, một mình tôi bán xe cà phê và vé số nuôi hai con nhỏ và người chị bại liệt cùng với người mẹ già yếu lột hành lột tỏi sống qua ngày. Trước khi gặp chị Linh, tôi phải mượn nợ quá trời để trang trải cho cả gia đình, tính sơ sơ hai đứa con nhỏ đi học mỗi tháng đã mất 3,5 triệu đồng. May nhờ chị Linh và Hội Phụ nữ lưu tâm xin học bổng mỗi tháng cho mỗi đứa con tôi được 1,2 triệu đồng từ đầu năm nay nên đỡ được nhiều lắm. Nếu không có sự hỗ trợ này chắc tôi đành để con nghỉ học mất. Tôi sẽ để xe cà phê cho mẹ trông rồi xin phụ thêm quán phở, hy vọng sẽ dần trả hết nợ. Tôi cám ơn chị Linh và Hội Phụ nữ nhiều lắm. Chị HUỲNH THỊ KIM LOAN, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1