Đã bắt được kẻ trộm nhẫn kim cương

Chiều 11-5, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đã tạm giữ nghi can Trần Trung Hiếu (trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ông Lê Thanh Minh (trú Mỹ Đình, Hà Nội) trình báo với cơ quan công an tối 28-4, ông Minh cùng con đi du lịch, thuê khách sạn Beijing (TP Vinh) để ở. Đến sáng 29-4, ông Minh ngủ dậy thì phát hiện cửa sổ phòng bị mở tung, chiếc nhẫn kim cương, chiếc đồng hồ hiệu Rolex và chiếc iPad 3 trị giá tổng cộng hàng chục ngàn USD và 10 triệu đồng trong túi quần của ông đã bị mất trộm. Đến đêm 10-5, lực lượng Công an TP Vinh bắt được Hiếu. Bước đầu Hiếu khai đóng giả khách du lịch đi vào các khách sạn để trộm đồ. Hiếu thấy phòng ông Minh ở không khóa cửa nên đã vào trộm số tài sản trên. Được biết Hiếu từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan Công an TP Vinh đang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra. Đ.LAM