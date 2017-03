Đã bắt lại được 94 học viên trốn trại

Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm hơn 30 học viên còn lại để đưa vào trung tâm.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12-10, đại diện các phòng lợi dụng lúc nhận cơm đã ra ngoài sân phản đối, đòi được hút thuốc lá.

Khi bị cán bộ trung tâm từ chối, hàng trăm học viên cai nghiện đã kích động các học viên khác đập phá cửa để bỏ trốn ra ngoài. Lãnh đạo trung tâm đã yêu cầu Công an xã Minh Lập và Công an huyện Chơn Thành tiếp ứng nhưng do lượng học viên quá đông, lại đang kích động nên chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, 131 học viên đã đập tường, phá cửa bỏ trốn ra ngoài.

N.ĐỨC