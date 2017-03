“Đá bậy” đang ném vào tuổi thơ Đỗ Nhật Nam

Luật chưa phạt người xúc phạm trên mạng Điều 37 Bộ luật Dân sự có quy định công dân được quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định nào xử phạt hành chính về hành vi xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội cả. Điểm a khoản 1 Nghị định số 73/2010 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội có quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với người có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Tuy nhiên, những hành vi này được hiểu là thể hiện trực tiếp ngoài đời sống thực chứ không phải trên mạng. Còn hành vi này diễn ra trên mạng chỉ có một cách duy nhất là đương sự kiện bên xúc phạm danh dự nhân phẩm ra tòa án để đòi bồi thường thiệt hại (nếu đã xác định được người có hành vi xúc phạm đó là ai ở ngoài đời thực). Lúc này tòa án mới thụ lý giải quyết theo Điều 37. Tôi nghĩ Nghị định 73 cần được bổ sung vì có thể khi ban hành nghị định, các nhà làm luật không thể lường trước hết thực tế cuộc sống về thế giới mạng để đưa hành vi này vào. Tuy nhiên, do gia đình em Nam không muốn làm lớn chuyện nên chẳng ai bị xử lý gì cả. TS NGUYỄN VĂN TIẾN, Trưởng bộ môn Luật Hôn nhân và Gia đình, Trường ĐH Luật TP.HCM Trên trang “Anti thằng Đỗ Nhật Nam”, một người tên Nguyen Hoang Ha viết: “Vãi cả em Nhật Nam, tuổi thơ của em ý thật dữ dội, không phải em í là cụ non đâu mà em í như kiểu bị đao (down) í, phát triển không giống các bạn cùng trang lứa, không làm những việc mà bao bạn bè bình thường vẫn làm. Liệu bố mẹ em có dính chất độc màu da cam. Khổ thân. Mọi người phải thương em í mới đúng vì em í không được bình thường như mọi người và em ý trông không giống người cho lắm”. Nhiều người còn phong cho Nam là con sâu đục khoét tâm hồn Việt Nam, dùng rất nhiều hình minh họa chế giễu em. Tuy nhiên, rất nhiều người trên thế giới mạng phản đối hành vi này. Nhiều trang Facebook được lập ra để ủng hộ Nam như Hội Những người bảo vệ bé Đỗ Nhật Nam, Hội Những người hâm mộ bé Đỗ Nhật Nam…