Đã cắt cabin tàu Vinashin Orient, hoàn thành “giải cứu” cầu Bính

Lúc 5 giờ 30 phút sáng 19/7, bằng các biện pháp kỹ thuật, tàu Vinashin Orient đã được kéo ra khỏi gầm cầu Bính, đưa về vị trí an toàn tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng.

Đây là chiếc cuối cùng trong số 3 tàu bị bão làm đứt neo, trôi dạt mắc kẹt dưới gầm cầu Bính từ đêm 17/7. Để đưa được con tàu ra khỏi gầm cầu Bính, dưới sự chỉ đạo của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, khu vực chung quanh tàu mắc cạn được khảo sát kỹ lưỡng, một phần thượng tầng ca-bin tàu Vinashin Orient đã được cắt bỏ.





Tàu Vinashin Orient đang được kéo ra khỏi gầm cầu Bính sau khi cắt bớt chiều cao ca-bin

Với nỗ lực của các đơn vị chức năng, toàn bộ đáy và chung quanh tàu đã được nạo vét, sau đó các đơn vị sử dụng tời và rùa neo cố định, phối hợp với tàu lai kéo tàu Vinashin Orient ra khỏi cầu Bính an toàn. Trong suốt quá trình kéo tàu ra khỏi gầm cầu Bính, công tác điều tiết hướng dẫn giao thông thủy qua cầu Bính được bảo đảm an toàn tuyệt đối.



Hiện tại, hoạt động giao thông thủy nội địa trên sông Cấm, đoạn qua cầu Bính trở lại bình thường.

Theo Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó ban thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Hải Phòng, ông Đàm Xuân Lũy, từ 1 giờ sáng 19/7, các đơn vị chức năng đã tổ chức và hướng dẫn cho phép xe máy, xe thô sơ và người đi bộ qua lại cầu Bính dưới sự điều tiết của cảnh sát giao thông và Thanh tra GTVT. Thiết bị đo tự động sẽ theo dõi mức độ hư hại cầu Bính, sau khoảng một tuần nếu điều kiện kỹ thuật cho phép sẽ cho xe ô-tô 4 bánh qua lại cầu Bính.



Xe tải qua lại sông Cấm bằng cầu Kiền. Sở GTVT chỉ đạo Công ty Đường bộ tăng cường tuyến vượt sông Cấm bằng phà Bính, nhằm giảm tải lưu lượng người và phương tiện trong thời gian khắc phục sự cố cầu Bính.

Trước đó, khoảng 22g ngày 17-7, ba chiếc tàu biển đang neo đậu tại cầu tàu của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng (Tập đoàn Vinashin) trên sông Cấm (phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã bị gió bão giật đứt dây neo, trôi và va đập mạnh, kẹt vào cầu Bính cách đó khoảng 1km.

Tàu Vinashin Orient vẫn đang dính vào gầm cầu Bính - Ảnh: Hoàng Phú



Ba chiếc tàu đâm vào cầu Bính gồm tàu Shinsung Accord (chủ tàu Hàn Quốc), trọng tải 17.500 tấn (được Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng hạ thủy hồi giữa tháng 6); hai tàu còn lại là tàu container 1.700 TEU Vinashin Express 01 thuộc Công ty vận tải Biển Đông và tàu Vinashin Orient của Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hải Dương đều đang sửa chữa tại đây.

Cầu Bính ở trung tâm TP Hải Phòng được khánh thành và đưa vào sử dụng tháng 5-2005. Dự án cầu Bính là dự án đầu tiên được tài trợ từ khoản vay đặc biệt Chính phủ Nhật Bản với tổng mức đầu tư là 943 tỉ đồng. Trong đó có 141,5 tỉ đồng vốn đối ứng trong nước.



Cầu dây văng có chiều dài 1.280m, chiều rộng 22,5m cho 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Chiều cao thông thuyền là 25m cho tàu 3.000 tấn, nhịp giữa dài 260m. Cầu được thiết kế theo đường cong tạo dáng kiến trúc. Đường dẫn 2 đầu cầu là đường cấp I đô thị.





Tại hiện trường, va chạm của tàu Vinashin Express 01 khiến cầu Bính bị vỡ từng mảng bêtông, cong, gãy một số đoạn thép lan can. Cabin tàu Vinashin Orient mắc kẹt dưới thanh dầm chính… Một đoạn thanh dầm chính của cầu Bính làm bằng thép nằm phía hạ lưu sông Cấm đã bị biến dạng bẻ cong, một số dây văng giữ mặt cầu bị trầy xước.



Cơ quan chức năng của Hải Phòng đã bố trí 5 tàu lai dắt, tàu kéo đưa được các tàu Shinsung Acoocrd và Vinashin Express 01 trở về vị trí tại vùng neo đậu của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bặch Đằng.



Từ 22g ngày 17/7, Công an Hải Phòng đã tạm cấm các phương tiện qua cầu, chờ các cơ quan chức năng khám nghiệm và kết luận.



Ngày 18/7, do tàu Vinashin Orient hiện dính vào cầu Bính nên UBND TP Hải Phòng yêu cầu Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng phải khẩn trương cắt cabin tàu trước khi thực hiện các biện pháp cứu hộ để tránh làm hư hại thêm cầu Bính. Việc kéo tàu ra khỏi gầm cầu Bính phải hoàn thành trong một, hai ngày tới.



Tại cuộc họp trên, các ban ngành chức năng của Hải Phòng cho biết thời điểm ba chiếc tàu bị đứt dây va chạm với cầu Bính, trên hai con tàu đã vào đà để sửa chữa không có một sĩ quan hay thuyền viên trực tại tàu theo như quy định. Việc ba tàu hàng neo song song để tránh bão đã vi phạm quy định neo đậu tàu tránh bão.

Cú va chạm mạnh đã làm bêtông cầu bong vỡ - Ảnh: Hoàng Phú

Với dây văng bị trầy xước, các chuyên gia trong lĩnh vực cầu đường cho rằng nếu trường hợp lõi cáp bị biến dạng thì phải thay dây cáp mới và thời gian thay phải mất khoảng 6 tháng.





(Theo Tuổi Trẻ, báo HP)