'Đã cơ bản định hình được chính sách an sinh'

Bà Mai cho rằng, hệ thống an sinh xã hội lần này thiết kế “vừa vì nước vừa vì dân”, nghĩa là vừa sức chịu đựng của người dân khi tham gia và ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trong đó, Luật BHXH sửa đổi đảm bảo hai trụ cột đó là mở rộng đối tượng tham gia để đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia theo nguyên tắc đóng bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cần phải điều chỉnh để sát với thực tế và xu thế phát triển. “Chính sách đã được định hình bao gồm nhiều đối tượng, tuy nhiên số người tham gia lại quá ít so với mong muốn” - bà Mai nói.





Mở rộng đối tượng tham gia là một trong hai trụ cột trong Luật BHXH sửa đổi 2014 - Ảnh: P.ĐIỀN

Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, nêu giải pháp: Nếu thực hiện quyết liệt, tăng cường tuân thủ tham gia BHXH ở nhóm bắt buộc sẽ tăng thêm 6 triệu lao động tham gia. Cùng đó tăng cường tuyên truyền, tạo điều kiện thu hút 30 triệu lao động là nông dân tham gia… phấn đấu đến 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động (khoảng 28 triệu người) tham gia BHXH.