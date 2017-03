Đã có kết luận vụ cô giáo bị tố dính băng bé 4 tuổi

Vào ngày 20/11, gia đình của bé gái 4 tuổi đang theo học tại Trường Mầm non và Tiểu học Vietkids (phường Ô Chợ Dừa) tố giáo viên nhà trường dán băng dính vào vùng kín của con mình.



Sau nhiều trao đổi không đi đến phương thức giải quyết, phía nhà trường đã có đơn đề nghị công an phường Ô Chợ Dừa làm sáng tỏ vụ việc.



Chiều 25/11, đại diện công an phường này cho biết đã tiếp nhận hồ sơ gửi từ trường. Ngày 12/12, sau quá trình điều tra, xác minh sự việc, Công an phường Ô Chợ Dừa đã có kết luận chính thức bằng văn bản với nội dung:



"Không có đủ chứng cứ để khẳng định việc làm của cô giáo đã phạt cháu học sinh bằng cách dùng băng dính dán vào bộ phận sinh dục nữ của cháu như phản ánh của phụ huynh.



Trước đó, gia đình phụ huynh em học sinh trên đã cho con nghỉ học và chuyển trường cho con.





Theo Văn Chung (VNN)