Đã cứu 18 ngư dân bị nạn giữa vùng áp thấp

Dự kiến đến 22 giờ cùng ngày, tàu của hải quân đưa 18 ngư dân và hai tàu cá bị nạn vào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 2-10 đưa tin, sáng 30-9, trong khi đang đánh bắt thì tàu cá do ông Nguyễn Thanh Hiệp làm thuyền trưởng bị hỏng máy, trên tàu có chín ngư dân. Sau đó, tàu này được tàu cá do ông Trần Ngọc Tự làm thuyền trưởng đến ứng cứu, trên tàu cũng có chín ngư dân. Trên đường kéo về, đến trưa 1-10 do sóng to gió mạnh cả hai tàu bị hỏng, trôi tự do trên biển.

T.LỘC