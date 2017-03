Đã hôi của còn bắn người

(PL)- Ngày 13-12, tin từ Công an quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết đang điều tra vụ hai thanh niên vừa hôi của còn bắn bị thương anh Nguyễn Văn Thăng, nhân viên cây xăng Thế Sơn (phường Quán Trữ, quận Kiến An).

Chiều 12-12, chị Phạm Thị Xuân (ngụ phường Quán Trữ) mang hơn 5 triệu đồng tới cây xăng Thế Sơn trả cho chủ cây xăng nhưng vô ý đánh rơi khiến tiền văng tung tóe ra đường. Lúc này có một xe ô tô trờ tới, hai thanh niên từ trên xe bước xuống xông vào hôi của. Anh Thăng cùng chủ cây xăng ra ngăn cản thì bất ngờ một trong hai thanh niên kia rút ra khẩu súng colt bắn trúng đùi anh Thăng rồi lên xe bỏ chạy. Công an thu giữ một đầu đạn 6 li tại hiện trường. H.HOÀNG