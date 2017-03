Đà Lạt: Xe buýt rơi xuống vực sâu, 1 người chết

Theo C.Nguyên (NLĐO)

Khoảng 15 giờ 30 ngày 12-4, trên Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Trạm Hành, TP Đà Lạt - Lâm Đồng), xe buýt loại 24 chỗ BKS 49X – 0930 đã rơi xuống vực sâu khoảng 100 m khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.Theo thông tin ban đầu, xe buýt này của công ty Phương Trang Đà Lạt, chạy tuyến Đà Lạt - Xuân Trường do tài xế Nguyễn Hữu Lơ (46 tuổi, ngụ Đà Lạt) điều khiển theo hướng Đà Lạt - Trạm Hành.Khi xe đi đến đoạn đường dốc giáp ranh giữa xã Trạm Hành và Xuân Trường thì mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 100 m. Hậu quả làm bà Nguyễn Thúy Hường (52 tuổi, quê Hà Nội) thiệt mạng; anh Nguyễn Duy Phương (27 tuổi) và em Nguyễn Đăng Huân (15 tuổi, đều ngụ xã Xuân Trường) bị thương nặng.Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 5 người gồm 3 hành khách, tài xế và nhân viên phụ xe.Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem vụ tai nạn khiến đoạn đường qua đây bị ách tắc. Lực lượng chức năng phải giải tỏa rất khó khăn.Đến hơn 17 giờ cùng ngày, chiếc xe bị nạn vẫn chưa được cứu hộ lên trên.* Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Lạt cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm bà Đỗ Thị Phúc (50 tuổi, trú TP Đà Lạt) chết tại chỗ.Vào thời điểm trên, ông Lầu Chắn Phẩu (ngụ huyện Đơn Dương - Lâm Đồng) đậu xe tải BKS 49X-3206 trước chợ Đà Lạt để vào chợ thu gom két nhựa đựng rau tại các mối hàng.Thấy xe đậu bên đường mà không có ai trông coi, ông Trần Hữu Hiến (40 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) bất ngờ leo lên xe, bật khóa nổ máy và xe lao về phía trước, tông vào bà Phúc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.Chiếc xe tiếp tục lao tới đâm hư hỏng nhiều xe gắn máy, xe tải đậu bên lề đường. Riêng Trần Hữu Hiến bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.Một số người dân cho biết Trần Hữu Hiến đã nhậu tại một quán gần đó, có thể do say rượu nên Hiến đã leo lên xe tải của ông Phẩu rồi gây tai nạn.