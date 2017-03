Đã mất trộm còn bị đe dọa

Theo trình bày của anh Nguyễn Tích Trung (ngụ ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, Trà Ôn, Vĩnh Long), sáng 11-9-2012, sau khi vợ con rời khỏi nhà, anh khóa cửa chính rồi chạy xe đi trả tiền mua heo cho một người ở cách nhà anh khoảng 4 km. Khoảng 1 giờ sau, anh quay về nhà thì phát hiện cửa sổ bên hông nhà bị tháo bỏ, khung cửa sắt bị cắt đứt vứt dưới đất. Hốt hoảng, anh Trung vào nhà thì thấy phòng ngủ, phòng khách đồ đạc xáo trộn, vứt ngổn ngang. Qua kiểm tra tài sản, anh Trung bị mất 46 chỉ vàng, 50 triệu đồng tiền mặt và hai điện thoại di động…

Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận, lấy lời khai. Trong lúc vụ trộm đang được công an điều tra làm rõ thì bất ngờ rạng sáng 3-11-2012, có người ném đá vào nhà và ném thư đe dọa gia đình anh Trung. Lá thư bên ngoài vẽ hình đầu lâu và hai khúc xương bắt chéo. Bên trong ghi nội dung: “Trung, mày muốn gì, mày ra công an thưa tao hả? Tao là đại ca ở Thiện Mỹ nè. Mày chuẩn bị hai cái hòm để chôn vợ con mày, mày đừng ra khỏi nhà tao giết chết”.

Theo anh Trung, anh đã gửi đơn tường trình đến cơ quan công an trong đó nêu một số nghi vấn về thủ phạm vụ trộm. “Tôi chỉ mong công an sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc để tôi an tâm, hiện tại đời sống, sinh hoạt gia đình đang bị xáo trộn”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Trà Ôn, cho biết: “Công an huyện đã khởi tố vụ án. Các điều tra viên đang tích cực truy tìm hung thủ và đã xác minh một số đối tượng nghi vấn nhưng chưa có cơ sở, chứng cứ rõ ràng. Vụ án này, chúng tôi định sớm lần ra thủ phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”.

GIA TUỆ