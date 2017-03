Đà Nẵng bắt hàng lậu tiêu thụ dịp tết

(PL)- Sáng 27-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện và tạm giữ xe khách 37H-7838 do tài xế Nguyễn Hải An (ngụ Nghệ An) chạy hướng Nam-Bắc.

Xe vận chuyển một lượng lớn hàng hóa gồm: phụ tùng ôtô, quần áo không có hóa đơn và không rõ nguồn gốc xuất xứ để tiêu thụ dịp tết. Công an TP Đà Nẵng cho biết chỉ tính riêng tháng 12 này đã bắt giữ gần 10 vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm theo đường bộ và đường hàng không. Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Ảnh: LÊ PHI Cụ thể, ngày 25-12, Phòng Cảnh sát kinh tế tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã tạm giữ 490 chai nước hoa ngoại không có hóa đơn, chứng từ của Chi nhánh Công ty Cổ phần 247 (TP Đà Nẵng). Ngày 21-12, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện xe khách 53S-4440 do tài xế Lê Tứ Hải (ngụ Hà Tĩnh) chở hơn 2.400 bao thuốc lá nhập lậu… L.PHI