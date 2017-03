Đà Nẵng: Bắt thêm ba người trong đường dây cá độ

Ba người gồm Phùng Cao Tuấn, Lê Bảo Quốc (cùng trú phường Hòa Thọ Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Hồ Thanh Hương (Quảng Nam).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Bảo Quốc, công an còn phát hiện, thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet và hơn 90 triệu đồng tiền giao dịch cá độ. Theo ông Mưu, hiện Ban Chuyên án 412B đã xác định được 14 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ này, nằm rải rác tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó có nhiều đối tượng tham gia cá độ là giám đốc doanh nghiệp với số tiền giao dịch hàng trăm tỉ đồng.

Như đã thông tin, qua theo dõi, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Vinh Quang Nguyễn (trụ sở tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), điều hành với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.

T.TÀI