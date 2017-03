Đà Nẵng: “Cái bang” tái xuất

Thời điểm hoạt động nhộn nhịp nhất của các “cái bang” là nhập nhoạng tối, lúc các nhà hàng bắt đầu đông khách.

Theo ghi nhận, tại các nhà hàng trên đường Nguyễn Tất Thành tập trung khá nhiều “cái bang” nhỏ tuổi. Có em thậm chí chỉ mới 3-4 tuổi đã bị bắt đi ăn xin. Trong khi đó, khu vực đường Trần Cao Vân lại tập trung nhiều người già ăn xin. Để tránh bị xử phạt, trên tay họ đều cầm một ít vé số, kẹo cao su hay đồ ăn vặt. Tuy nhiên, khi tiếp cận khách hàng, những người này lập tức đưa ra hàng trăm lý do để xin tiền. Phụ nữ thì nại lý do con ốm, người già có lý do bệnh hiểm nghèo, còn trẻ em lại than khóc cả mấy ngày liền không có gì bỏ bụng... Thậm chí nhiều người còn quỳ xuống đất vái lạy để xin tiền. Nhiều khách hàng đã phải bấm bụng cho họ ít tiền để khỏi bị quấy rầy.

“Cái bang” nhí đang xin ăn trên đường Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng bên cạnh một người bán vé số được gọi là mẹ. Ảnh: LÊ PHI

Ông Nguyễn Đình Minh, Chánh văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, thừa nhận: “So với các tỉnh, thành khác thì số người ăn xin ở Đà Nẵng không nhiều do bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, hiện TP còn tồn tại tình trạng ăn xin trá hình. Hiện Sở đang kiểm tra, rà soát các đối tượng này để kịp thời xử lý ngay”.

Còn bà Kiều Thị Thanh Trang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng), cho biết: “Trẻ em ăn xin thường di chuyển liên tục nên khó quản lý. Quan trọng là phải có biện pháp hạn chế việc tiếp tục buộc trẻ em quay lại ăn xin sau khi đã được gom đưa về địa phương. Chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương nơi các em sinh ra để giải quyết triệt để tình trạng trên”.

Hiện Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng đang nuôi dưỡng 2.000 trẻ em lang thang, cơ nhỡ, trong đó phần lớn là trẻ em trước đây hành nghề ăn xin ở Đà Nẵng. Sau khi được gom về trung tâm, hầu hết các em được cho đi học văn hóa, học nghề và tạo công ăn việc làm.

LÊ PHI