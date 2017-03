Đà Nẵng: Cháy lớn ở vũ trường New Phương Đông

Lực lượng cảnh sát PCCC triển khai chữa cháy vũ trường New Phương Đông. Ảnh: LÊ PHI

Hơn 150 cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng cùng lực lượng phối hợp có mặt để dập lửa. Do vũ trường nằm ngay trong khu vực dân cư nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Gần 100 nhân viên của vũ trường được huy động đến để phá tường, đập cửa dẫn đường cho cảnh sát PCCC tiếp cận chữa cháy.

Được biết đây là vũ trường lớn nhất TP Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên được xây dựng với quy mô 11 tầng do Công ty TNHH Hữu Thành (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. New Phương Đông sau khi hoàn thành sẽ kinh doanh tổ hợp gồm bar, khách sạn và karaoke. Vũ trường này đang trong quá trình thi công giai đoạn 2 thì xảy ra cháy. Cách đây một năm khi vũ trường này chưa xây dựng mới đã xảy ra cháy, thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Phong, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng, cho biết: “Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do các công nhân trong khi hàn đã bất cẩn làm lửa bắn vào các vật liệu xốp, vải cách âm gây cháy. Đây là vụ cháy thứ hai tại vũ trường này và đều do các công nhân của đơn vị thi công yếu kém về tay nghề, thiếu hiểu biết về PCCC gây nên ”.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày đám cháy mới được khống chế. Hàng ngàn người dân hiếu kỳ tụ tập xem vụ cháy khiến giao thông ùn tắc cục bộ hàng giờ. Hiện đơn vị chủ đầu tư, các cơ quan chức năng đang thống kê con số thiệt hại. Rất may là không có ai thương vong khi xô đẩy nhau chạy ra ngoài vũ trường.

LÊ PHI