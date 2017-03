Đà Nẵng chỉ đạo làm rõ việc du khách phản ánh trên Facebook

Ngày 10-3, Cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đã có kết luận ban đầu về việc xử lý thông tin phản ánh của du khách nước ngoài trên Facebook quản lý đô thị.

Trước đó, du khách tên Katelin Scanlan (quốc tịch Anh) đã phản ánh trên trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng về việc nhân viên khách sạn Ánh Nguyệt (số 39, đường Hà Bổng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nơi cô này lưu trú đã có những hành vi xúc phạm.

Cụ thể, sau khi đến lưu trú tại khách sạn thấy bên cạnh có công trình gây ồn ào, không nghỉ ngơi được nên đề nghị khách sạn trả phòng và hoàn lại tiền. Tuy nhiên, sau khi trả lại tiền, khách vừa lên phòng thì nhân viên khách sạn đập cửa phòng và có những lời nói xúc phạm. Do hành lý của khách rất nhiều nên không thể thu dọn và trả lại phòng ngay cho khách sạn.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Tổ công tác 43 TP Đà Nẵng kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh.



Facebook quản lý đô thị Đà Nẵng, nơi tiếp nhận thông tin phản ánh của du khách. Ảnh: TT

Phía đại diện khách sạn Ánh Nguyệt cho rằng, cô Katelin Scanlan đến nhận phòng vào lúc 15h ngày 7-3. Tại thời điểm đó, khách có phản ánh về tiếng ồn của công trình xây dựng bên cạnh. Lễ tân đã trao đổi, giải thích là đến 17h cùng ngày, sẽ hết tiếng ồn và khách đồng ý ở lại khách sạn.

Đến sáng hôm sau, khách yêu cầu hoàn trả lại tiền do tiếng ồn công trình nên không ngủ được, lễ tân không đồng ý do khách đã sử dụng dịch vụ một đêm. Khách yêu cầu lễ tân gặp giám đốc khách sạn nhưng giám đốc không ở Đà Nẵng. Lễ tân không cung cấp số điện thoại của giám đốc khách sạn do không thuộc thẩm quyền. Song nhân viên lễ tân sau khi trao đổi thông tin với quản lý khách sạn đã cung cấp số điện thoại của quản lý cho khách để trao đổi.

Sau khi trao đổi với khách, quản lý đã đồng ý hoàn trả tiền cho khách. Còn về thông tin khách phản ánh nhân viên khách sạn lên đập cửa phòng và có thái độ, lời lẽ xúc phạm khách, đại diện khách sạn Ánh Nguyệt thừa nhận nhân viên khách sạn có to tiếng nhưng không có thái độ hành hung hay lời lẽ xúc phạm khách như phản ánh.

Sau khi làm việc với khách sạn, Sở VHTTDL đã đến gặp khách để nắm tình hình và mời cùng làm việc trực tiếp với khách sạn để đối chứng nhưng khách từ chối và đã rời khỏi Đà Nẵng đi Ninh Bình lúc 23h cùng ngày. Vì vậy, Sở VHTTDL chỉ nghe thông tin từng bên nên không đủ cơ sở kết luận.