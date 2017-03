Đà Nẵng: Côn đồ đe dọa Trung tâm Cấp cứu 115

Đáng chú ý, trong hai ngày 21 và 22-2, nhiều đối tượng côn đồ liên tục xuất hiện trước cổng trung tâm để chửi bới và đe dọa các y tá, bác sĩ.

Theo một nhân viên của trung tâm, từ chiều 21-2 đã có năm đối tượng (ba nam, hai nữ) kéo đến gây rối. Họ xông vào trung tâm lớn tiếng thóa mạ, hăm dọa các nhân viên. Những người này còn dùng bút lông viết, vẽ bậy lên những xe cấp cứu đang đậu trước cổng. Khi được trung tâm thông báo, Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu) đã xuống lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, đến sáng 22-2, những người này vẫn tiếp tục quay lại trung tâm chửi bới, đe dọa tính mạng của ban giám đốc và các nhân viên.

Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng (Trạm cấp cứu Hải Châu, đường Hải Phòng) liên tục bị côn đồ đến chửi bới, đe dọa. Ảnh: T.TÀI

BS Nguyễn Tấn Phó, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng, cho hay: “Việc những người này liên tục đến quậy phá trung tâm khiến nhiều nhân viên bất an. Đây hầu hết là các chủ xe tư nhân làm dịch vụ chuyên chở người bệnh, cấp cứu trước cổng BV Đà Nẵng”. Theo ông Phó, sở dĩ có tình trạng trên là do trước đó trung tâm đã kiến nghị UBND TP và Sở Y tế TP Đà Nẵng sớm có biện pháp xử lý các xe cấp cứu 115 dỏm (như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh).

Ngày 22-2, Trung tá Trần Khánh, Phó Trưởng Công an phường Thạch Thang, cho biết: “Công an phường đang thu thập hồ sơ để có phương án xử lý các đối tượng có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa tính mạng cán bộ Trung tâm Cấp cứu 115. Hiện chúng tôi đã xác định được danh tính các đối tượng này”. Cũng theo ông Khánh, công an phường từng nhiều lần mời các chủ xe cấp cứu dỏm lên làm cam kết không được chèo kéo khách nhưng không có hiệu quả.

TẤN TÀI