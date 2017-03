Đà Nẵng: Cứu nạn một thuyền viên nguy kịch trên biển

(PLO)- Thuyền viên Đồng Văn Tẩu đau dữ dội vùng bụng, hông phải, hố chậu phải, co giật, nghi bị viêm đại tràng co thắt, nguy hiểm tính mạng đã may mắn được cấp cứu kịp thời.