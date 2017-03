Đà Nẵng: Mất chó, mất của và suýt mất… mạng vì World Cup!

Từ mất chó cưng



Trong khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang làm say đắm bao con tim của các tín đồ túc cầu giáo ở Đà Nẵng thì cũng có không ít tấn bi hài kịch xảy ra theo nhịp lăn của trái bóng Jabulani khiến người chỉ còn biết dở khóc, dở mếu!



Hôm 24/6, chị Đỗ Thị Cẩm Liên (trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu) đến Công an phường khóc sướt mướt vì mất chú chó kiểng giống Ăng-lê mà theo mô tả của chị là “mũm mĩm cứ như chú lợn con”. Chị rất cưng chú chó kiểng trị giá đến 7 triệu đồng này và luôn giữ cẩn thận. Vậy mà khi về nhà, chị tá hoả vì chú chó đã… biến mất. Không có cách nào tìm ra nên chị đành phải đến nhờ công an tìm giúp.



Chỉ qua điều tra sơ bộ, công an đã phát hiện thủ phạm không phải ai xa lạ mà chính là… Phạm Văn Anh Sơn, 19 tuổi, con trai chị Liên và cũng là cậu chủ nhỏ của chú chó kiểng Ăng-lê. Sơn khai nhận, do túng tiền cá độ bóng đá nên đã… lén đem chó bán lấy 3 triệu đồng nướng hết vào cá độ. Đến nước này thì chị Cẩm Liên chỉ còn biết than trời, bởi bình thường con trai chị tỏ ra rất cưng chú chó!



Đến mất của



Tại phường Hoà Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), World Cup mới diễn ra vài hôm thì Công an phường đã tiếp bà Trần Thị Bốn (sinh năm 1924, trú tổ 31) đến trình báo bị kẻ gian “nhập nha” quơ sạch 1 sợi dây chuyền vàng, một số hột xoàn và 1,7 triệu đồng bà dành dụm để dưỡng già. Sau 1 ngày điều tra, công an phát hiện kẻ gian chính là Phan Văn Hoàng, 17 tuổi, sống cùng tổ với bà Bốn!



Anh Đỗ Hồng Phong (trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu) cũng “than thở” với công an việc nhà anh bị trộm đột nhập rạng sáng 22/6 rồi tự trách mình quá chủ quan. Số là đêm hôm đó anh thức khuya xem trận Tây Ban Nha – Honduras lúc 1g30.



Trời nóng nực nên anh mở cửa tầng 2 cho mát, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Thức dậy thì đã thấy chiếc laptop Vaio, 1 điện thoại di động cùng cái ví có hơn 700 ngàn đồng và các loại giấy tờ tuỳ thân biến mất!



Và… suýt mất mạng!



Khi Tây Ban Nha quyết chiến với Thuỵ Sĩ trên sân Durban tối 16/6 thì ở một quán café trên đường Ông Ích Khiêm cũng xảy ra vụ đánh nhau to. Trong khi ngồi xem bóng đá với mấy người bạn, Vũ Xuân Lương (sinh năm 1987, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) cổ vũ có phần quá đá, thậm chí văng tục, chửi bậy…





Từ cuồng nhiệt cổ vũ bóng đá đến va chạm trong quán nhậu

chỉ cách nhau một... lằn ranh mong manh!



Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1989) ngồi bàn bên cạnh thấy “gai” mắt nên qua nhắc nhở. Lương ỷ mình lớn hơn, không chịu tiếp thu lời nói phải mà còn quay lại đá vào lưng Hoàng. Thế là Hoàng cùng nhóm bạn hất tung bàn ghế đứng bật dậy, dùng ly, chai đánh vào đầu Lương gây thương tích rồi bỏ chạy!Bị đánh oan hơn là Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1990) xảy ra sau đó một đêm tại quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành. Đang giữa trận Argentina – Hàn Quốc thì người nhà gọi Tuấn về gấp. Bước ra vội vàng nhưng mắt vẫn ngóng chiếc tivi ở phía sau nên anh vô tình vấp chân làm rơi ly trên bàn của Hà Đông (sinh năm 1989, trú phường Bình Thuận). Chưa kịp nghe lời xin lỗi, Đông và nhóm bạn đã xông vào đánh Tuấn bị thương rồi chuồn khỏi quán, "quên" luôn trả tiền nhậu!Nhưng “đau” nhất phải kể đến trường hợp của chị Nguyễn Thị Nhài (trú tại khu chung cư Thuận Phước). Anh chồng là Phạm Xuân Phi cứ bỏ nhà đi với bạn bè bù khú chuyện bóng đá thâu đêm, sáng mai về nhà ngủ say như chết, bỏ bê công việc làm ăn khiến chi Nhài không thể kìm nén nổi cơn tam bành.Sáng 24/6, trong khi anh Phi vẫn đang chìm vào giấc mơ “Quơ cup” trên tấm phản ở góc nhà thì chị Nhài vừa lau nhà, vừa chửi đổng cái thứ rủ rê chồng người ta mê bóng đá mà quên vợ quên con. Vừa càm ràm chửi rủa, chị Nhài vừa mạnh tay… lau nhà tới mức làm văng nước bẩn lên người anh Phi.Bị đánh thức giữa chừng sau một đêm thức trắng làm tín đồ túc cầu giáo, lại nghe vợ chửi rủa “môn phái” lẫn các “đồng môn” của mình nên anh Phi cũng nổi cơn điên tiết, chụp con dao gọt trái cây để trên bàn đâm luôn vào vai vợ. Rất may là vết đâm chỉ dính vào phần mềm nên chị Nhài chỉ… suýt mất mạng!Theo Hải Châu (VNN)