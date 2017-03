Đà Nẵng ngừng kiểm định mũ bảo hiểm

Sau gần 3 tháng triển khai, Trạm liên ngành đã đổi được gần 8.500 mũ bảo hiểm chất lượng cho người dân, nhưng việc sử dụng thiết bị kiểm định này đã xuất hiện nhiều bất cập.



Quy trình kiểm định là mũ bảo hiểm đặt dưới đế máy, que thử nâng lên cao 2 mét rồi rơi tự do xuống mũ. Khi đầu nhọn của que thử xuyên thủng mũ, chạm vào đế chì, đèn báo hiển thị màu đỏ chứng tỏ mũ không đạt.



Thiết bị kiểm định mũ bảo hiểm theo phương pháp phá hủy nên sau khi kiểm định, mũ đạt hay không cũng không thể tiếp tục sử dụng



Thiết bị kiểm định theo phương pháp phá hủy nên dù que thử chưa xuyên thủng hoàn toàn mũ, chưa chạm vào đế chì (đèn hiển thị màu xanh) thì mũ bảo hiểm cũng bị đâm thủng phần đỉnh.Tuy vị trí bị thủng rất nhỏ, không ảnh hưởng đến chất lượng nhưng đã gây hư hại, mất thẩm mỹ nên không thể tiếp tục sử dụng, gây lãng phí.Do đó, hiện nay Trạm liên ngành kiểm soát mũ bảo hiểm trước Tượng đài 2.9 không kiểm định mà chỉ đổi mũ bảo hiểm chất lượng cho người dân với giá 100.000 đồng mũ.Thiết bị kiểm định hiện đã được bàn giao về Sở Khoa học Công nghệ (KHCN) TP.Đà Nẵng.Theo Ban ATGT, thiết bị này nặng 80 kg, hoạt động bằng 2 bình ắc quy 12V do Trung tâm Công nghệ cơ khí điện tử Đại học Bách khoa Đà Nẵng chế tạo, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (Quatest 2) kiểm định và đưa vào hoạt động từ giữa tháng 4 vừa qua.Kinh phí chế tạo máy khoảng 120 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với thiết bị có chức năng tương tự tại Quatest 2 do Canada sản xuất giá 1,7 tỉ đồng.UBND TP.Đà Nẵng cũng đã yêu cầu Sở KHCN tiếp tục chế tạo loại máy kiểm định không gây hư hại mũ bảo hiểm.Theo Nguyễn Tú (TNO)