Đà Nẵng phát động giải báo chí về văn hóa giao thông

Sáng 4-8, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng họp báo phát động giải báo chí tuyên truyền về chủ đề “Văn hóa giáo thông”.



Theo ông Nguyễn Đăng Trường (phó Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng) đây là giải thưởng do Sở phối hợp với Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng tổ chức nhằm tăng cường văn minh đô thị. Đây cũng là hoạt động cổ vũ, vinh danh các cá nhân có cống hiến cụ thể trong lĩnh vực tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như các vấn đề về văn hóa giao thông nói riêng của TP Đà Nẵng.

Theo đó, giải báo chí tuyên truyền về chủ đề văn hóa giao thông chính thức nhận bài dự thi là các tác phẩm thuộc tất cả các thể loại báo chí được đăng tải trên báo in, báo điện tử kể từ ngày 1-1-2015 đến 30-10-2015. Tổng giải thưởng là 14 triệu đồng và giấy chứng nhận, cụ thể giải nhất là 4 triệu đồng; giải nhì 3 triệu đồng; giải ba 2 triệu đồng (có hai giải) và ba giải khuyến khích là 1 triệu đồng/giải.

Theo Sở TT&TT, do hạn hẹp về quy mô, công tác tổ chức, chấm thi…. nên ban tổ chức không nhận các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh, truyền hình.